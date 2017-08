Notes: For complete, detailed playlists, please visit: martiangardens.blog



John Cage: Credo in US (12:58)

Eliot Britton: Metatron 4 (1980) -- Galvatron (10:09)



Paul Lansky: Notjustmoreidelchatter (7:55)

Arie Shapira: Bandi Grosz (The Kastner Trial, Scene 7) (5:46)

Thomas DeLio: To make/-as/in- (5:33)

Leslie Scalapino: From the Bum Series (4:52)

Francoise Doherty: Windowsill (1:37)

Charles Dodge: Speech Songs (A Man Sits in the Cafeteria) (1:25)