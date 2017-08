Notes: PART A

1)Mose “Fan Fan” Sesengo & l’Orchestre Somo Somo (RDCongo)

Hello Hello (program theme song)

Stern’s Africa



2)Chronixx (Jamaica)

Black is Beautiful

Chronology

Virgin/EMI



3)Kabaka Pyramid (Jamaica)

Can’t Breathe

single

Ghetto Youths International



4)Pablo Moses (Jamaica)

Living in Babylon

The Itinuation

Grounded Music



5)Princess Eud (Haiti)

Je Rappe Fort

Eudomination

teamlimyewouj



6)Ward 21 (Jamaica)

Mock and Chat

Arrogant Riddim

City Lock Studio



7)Danan Hargeysa feat. Mohamed “Huro” Abdihashi (Somalia)

Uur Hooyo (Mother’s Womb)

Sweet As Broken Dates: Lost Somali Tapes from the Horn of Africa

Ostinato



8)Black Stalin (Trinidad)

Kaiso Gone Dread

To the Caribbean Man

Makossa International



9)Lieve Hugo (Surinam)

Poenta Poenta

Lieve Hugo King of Kaseko

EMI



10)Super Som Lord (Brazil)

BR Samba

Black Rio, Vol. 2 Brazil Soul Power 1968-1981

Strut



11)Duo Ouro Negro (Angola)

Aruanda a & b

Blackground

Orefu



12)Bonga (Angola)

Ngo Kuivu

Recados de Fora

Lusafrica



13)Carlos Burity (Angola)

Ha Jouaquina

Malalanza

Go Edicoes



PART B

14)La Mambanegra (Colombia)

La Mamba Te Invita

La Mamba Te Invita

Afropicks



15)Rio Mira (Colombia/Ecuador)

Agua

Marimba del Pacifico

AYA Records



16)Marimba Orquesta Usula Internacional (Honduras)

Mata Siguaraya

Bailable

Meta/Difosa



17)Neba Solo (Mali)

Can 2002

Kene Balafons

Cobalt



18)Andra Kouyate and Seke Chi (Mali)

Saro (feat. Lassana Diabate on balafon)

Saro

Studio Mali



19)Cheick Hamala Daibate (Mali/USA)

Den Den

Ake Doni Doni “Take It Slow”

Grigri Deiscs



20)Coupe Cloue (Haiti)

6eme Dimension

Le Rou Coupe Cloue a Paris

Edition Micro



21)Daouda (Cote d’Ivoire)

Maimouna

Le Sentimental

Stern’s



22)Orchestre International Akweza (Gabon)

Kango

Orchrstre de la Gendarme Nationale Gabonaise

LSB Music-OGEP



23)Africa Negra (Sao Tome e Principe)

Carambola

Carambola

Sons d’Africa