Summary: 1. Bake & Shark - Nestor Wynrush feat. Birdapres, Len Bowen, Yy, Bad Mannaz & DJ Brace

2. Too Black - LS Camp ft. Masta Ace

3. Dear Hip Hop (The 2nd Letter) Dan-e-o feat. Choclair, Frankenstein & Grimace Love

4. Down With Me - Masta Killa ft. Sean Price

5. Back On Tracks - Verbz & Mr Slipz

6. Perseverance - That Brotha Lokey ft. Rel McCoy

7. Gravy Like Gumbo - Jake Palumbo ft. El Da Sensei

8. Heather Heyer (Fuck Trump) - Awkword

9. Keep It Street - Dro Pesci (DJ kuts by LB)

10. Autumn Bars - LX-Beats feat. Chino XL, T. Rads & Big G's

11. Eggos - GRIEF78 (kuts by DJ Mekalek)

12. HipHop Lives - Kristwontwo feat. Craig G, Sadat X & Barron Ricks

13. The Raw Essence - Prince Po & Pawz1 ft. Dcypha

14. Trials - Des Brennan

15. Dangerous Mindz - Gravediggaz

16. Horror Movie - Stu Bangas