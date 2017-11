This site requries that you enable JavaScript in your browser.

Most features of this site simply will not work without a modern JavaScript-enabled web browser.

Try visiting our site in one of the following browsers with JavaScript enabled:

Firefox, Safari, or Opera Program Information Nebulosa: Espacio de noticias de la Ké Huelga Radio Series: Ké Huelga Subtitle: Espacio de noticias de la Ké Huelga Radio Program Type: News Report Featured Speakers/Commentators: Contributor: Nebulosa [Contact Contributor] License: Attribution Non-commercial (by-nc) Broadcast Advisory: No Advisories - program content screened and verified. Summary: Amigxs, aquí les compartimos la emisión del mes de octubre de 2017, en la cual reunimos un combo de noticias ocurridas a lo largo de varias semanas. Credits: Ké Huelga Radio Notes: Estas son las noticias de la semana:



Ciudad Monstruo: verdad y justicia para Lesvy

Las ciudades más violentas del mundo

Y sigue la mata dando: nueve meses de terror en México

Oaxaca: asamblea de pueblos contra las irregularidades de las autoridades

Yucatán: pueblo maya contra los megaproyectos y por la autodeterminación

Michoacán: entre garrote y descontón

Guerrero: 22 aniversario de la policía comunitaria

Wirikuta: sigue el proceso de restitución de tierras a wixárikas

En defensa de las últimas Vaquitas marinas

Acciones contra el modelo extractivo minero

Ayotzinapa: 37 meses de dolor, lucha y rabia

19 de octubre: conmemoración de lucha y resistencia

Argentina: justicia para Santiago Maldonado

Alerta antiminera en Ecuador

Colombia: ataque a defensores de derechos humanos

El Salvador: movilización por la soberanía alimentaria

Colombia: movilizaciones por todo el país



Ciudad Monstruo: verdad y justicia para Lesvy



Luego de cinco meses de movilizaciones, presión social, impugnaciones y denuncia en varios espacios, el viernes 13 la familia de Lesvy Berlín Rivera Osorio y su representación legal presentaron en una Audiencia de Apelación ante la quinta sala penal una serie de elementos para que el delito del que fue víctima Lesvy se reclasifique como feminicidio agravado y con esto lograr que los hechos se investiguen como tal y con perspectiva de género.



Hay que recordar que esta lucha se da en el marco de la negación por parte de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México de reconocer la muerte de Lesvy como feminicidio, al declarar e insistir que se trataba de un homicidio simple doloso por omisión, lo cual en automático anulaba el caso, pues para las inteligentes autoridades judiciales de la Ciudad Monstruo todo se había tratado de un suicidio que el agresor no impidió.



Frente a lo evidente, es decir que la Procuraduría no hizo su chamba, la quinta sala penal resolvió reclasificarlos la agresión como feminicidio agravado, lo cual implica que “las autoridades están obligadas a revisar todas las pruebas con perspectiva de género y debida diligencia, bajo la hipótesis de feminicidio, de manera inmediata, seria e imparcial.”



La reclasificación de la agresión es una buena noticia para todas y todos, familiares, la representación legal, amigos, personas solidarias que vemos en este gesto de la quinta sala penal una posibilidad de acceso a la verdad y la justicia, no solo para Lesvy sino para todas las mujeres víctimas de la violencia feminicida, sin embargo dadas las formas cómo han actuado las autoridades judiciales para evitar hacer una investigación seria es importante seguir movilizados, denunciando las agresiones e irregularidades de los casos y cuidándonos entre todas y todos de la violencia feminicida en las calles y de la ejercida por las autoridades.



Cumplidos cinco meses y medios, desde este espacio exigimos justicia y junto con la familia de Lesvy decimos: no fue suicidio, fue feminicidio.



Las ciudades más violentas del mundo



Y hablando de agresiones, violencia de género, autoridades incompetentes, feminicidios y otras linduras que ocurren en el mundo machista y feminicida que habitamos, la fundación Thomson Reuters dio a conocer un estudio sobre violencia contra las mujeres en varias ciudades del mundo y los resultados son alarmantes, no solamente por la ampliación de la geografía de la violencia, también porque la Ciudad Monstruo figura entre las más agresivas para las mujeres, como son El Cairo, Karachi, Kinshasa, Delhi y Lima.



El estudio también destaca que de los 576 feminicidios ocurridos en los últimos 4 años, se han reconocidos como tales el 36 por ciento de los casos. La Delegación donde han ocurrido el mayor número de feminicidios es Iztapalapa, con 51 carpetas de investigación, seguida por la Gustavo A. Madero con 24, Cuauhtemoc con 23, Coyoacán con 19 y Tlalpan 17 carpetas de investigación. Esto hace aparecer a la Ciudad Monstruo en el estudio como la cuarta urbe con mayores índices de violencia sexual en el mundo. Ya sabemos que esto no es novedad, pero ayuda mucho a denunciar la violencia de género a nivel internacional, que en los últimos tiempos ha jugado un rol importante en la presión ejercida a las autoridades. El otro nivel de acción nos toca a nosotras y nosotros movilizándonos y cuidándonos y defendiéndonos de la violencia feminicida.



Y sigue la mata dando: nueve meses de terror en México



2017 ya es por mucho “el peor” año materia de violencia e inseguridad en la historia reciente del país. Según el Semáforo Delictivo, entre enero y septiembre del presente año se cometieron 18 mil 505 homicidios dolosos y 13 mil 513 ejecuciones a manos del crimen organizado. Algunos estados de la república tienen un incremento exorbitante de hasta 346 por ciento de los asesinatos como es el caso de Nayarit. También en otros estados aumentó considerablemente la violencia y los asesinatos, por ejemplo en Baja California Sur, los homicidios aumentaron 153 por ciento, mientras que Aguascalientes registró un incremento de 121 por ciento, Quintana Roo, 101 por ciento, y Baja California, 72 por ciento. Por otro lado, la organización Semáforo Informativo identificó a los estados de Chihuahua, Colima, Guerrero y Baja California Norte y Sur como los que se encuentran en “doble rojo” por los homicidios. Las cosas no se quedan ahí. Tan sólo de enero a septiembre, los homicidios dolosos aumentaron 23 por ciento respecto al 2016, y las ejecuciones a cargo del crimen organizado registraron un incremento del 53 por ciento frente al año anterior.



Por su parte, la IBERO junto con instituciones y centros de derechos humanos señala que los delitos de alto impacto, tales como el homicidio doloso y pulposo, los secuestros, el robo con violencia y las extorsiones van a la alza. A través de la página web seguridadviacivil.ibero.mx, señalan que en el actual contexto de altos indices de violencia las estrategias de seguridad propuestas por el estado no han dado resultados favorables. De hecho se demuestra, en términos gráficos, el fracaso del “Sistema Nacional de Seguridad Pública, a pesar del enorme caudal presupuestal dedicado a esa función pública. México invirtió solo entre el 2008 y el 2015 más de un billón de pesos en seguridad y defensa”. En dicho sitio web también se habla del papel de los militares en el contexto de violencia y la crisis de derechos humanos en el país a raíz de la guerra contra el narco. Es importante el papel de la militarización de la actual administración de la bestia del Copete, quien duplicó el número de militares en la calles y de las 75 bases militares mixtas que había en 2012, para el años 2016 ya sumaban 142 en todo el país. Para quien piense que los militares puedan significar mayor seguridad, lo cierto es que su presencia ha exacerbado la violencia y la violación de derechos humanos. Por ejemplo en el Estado de Mataulipas, uno de los que cuenta con mayor militarización, se ha documentado que la contención de la violencia fracasó y ahora “proliferan fenómenos extremos de violaciones a los Derechos Humanos, como las desapariciones, justo en donde se verifica quizá el más intenso despliegue militar del país”.



Oaxaca: asamblea de pueblos contra las irregularidades de las autoridades



Y después de los impresionantes actos de solidaridad social mostrados con los damnificados luego de los sismos del 7 y 19 de septiembre en Oaxaca, vino lo peor: es decir que todo el esfuerzo que la sociedad convirtió en acopio, donaciones y trabajo las auoridades municipales, estatales y federales lo convirtieron en atropellos y arbitrariedades. Así lo denunció el 12 de octubre la asamblea de pueblos de San Dionisio del Mar, en una conferencia de prensa, donde además comentaron que los gobiernos comenzaron a condicionar la entrega de ayuda a las familias afectadas por los sismos.



Los representantes de la Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar, explicaron que el sismo que azotó la zona fue usado como “carnada y fue la gran oportunidad de las autoridades para atraer y almacenar beneficios para el poder”. Los pueblos que integran la Asamblea también explicaron que debido a que el gobierno del estado envío a varios representantes priístas a la región para verificar el condicionamiento y de paso fragmentar la lucha social de San Dionisio del Mar, decidieron crear un consejo para la reconstrucción de San Dionisio del Mar que realizará un levantamiento y cuantificación de los daños, de manera autónoma y con ayuda de organismos independientes.



Estemos atentos de esta reconstrucción desde abajo.



Yucatán: pueblo maya contra los megaproyectos y por la autodeterminación



El pasado domingo 8 de octubre, el pueblo maya de Homún realizó una auto-consulta para decidir sobre la instalación de un megaproyecto porcícola, el cual consta de una granja de alrededor de 45 mil cochinos. Según pobladores, investigadores y asesores legales, dicha granja contaminaría enormemente el agua, al mismo tiempo en que afectaría la principal actividad económica: el ecoturismo en cenotes. Es importante señalar que dicho pueblo forma parte de la reserva ecológica de “anillo de los cenotes” y de la “laguna de Yalajau”. Sin embargo, a las autoridades municipales, estatales y federales esto no les ha importado para otorgar los permisos correspondientes.



De acuerdo con los protocolos para realizar consultas, el pueblo de Homún realizó una autoconsulta organizada por el colectivo ka’anan ts’onot (guardianes de los cenotes), por lo cual se realizaron asambleas informativas a las cuales se invitó a las autoridades de la Secretaría de medio ambiente y recursos naturales (Semarnat) y Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Yucatán (SEDUMA), mismas que no acudieron, al igual que los empresarios. Sin embargo, durante la asamblea informativa, hicieron públicas las preguntas que tiene el pueblo de Homún para las autoridades: Qué dice la evaluación de impacto social que presentó la empresa y por qué dieron el permiso a la granja si no se le consultó al pueblo.



Los habitantes de Homún hicieron uso del “derecho a la libre determinación del pueblo maya”, mismo que es reconocido por la Constitución Política del estado de Yucatán (art. 7 bis) y por tanto, a decidir sobre el uso de su territorio. De esta manera, el domingo se realizó la fase de deliberación de la autoconsulta, para lo cual se instalaron dos urnas en el domo de la plaza principal durante casi todo el día, con las cuales quedó manifiesto que no quieren que se instale la granja porcícola: 772 habitantes votaron en contra frente a 52 que dijeron que sí y 5 votos nulificados.



El pueblo de Homún está buscando que sea reconocido su derecho de decisión colectiva sobre su territorio, sobre sus actividades económicas, sobre su forma de organización y decisión colectiva. Toca esperar ahora la respuesta que darán las autoridades frente a dicha decisión, la cual no es menor, sino que es el derecho a decidir sobre el territorio como pueblo originario y al de realizar una autoconsulta frente a un estado que está acostumbrado a “pactar” con empresarios, con los ricos, en favor de megaproyectos extractivistas, que pasan por encima de las decisiones del pueblo maya con el fin de despojarlo de su territorio y sus recursos.



Estemos atentos.



Michoacán: entre garrote y descontón



La policía especializada en chingadazos del gobierno de Silvano Aureoles volvió al ataque. El 10 de octubre por la noche la Unidad del Restablecimiento del Orden Público reprimió violentamente el bloqueo realizado por los integrantes del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma de Santa María, en la avenida Baltazar Echave, en la colonia Ejidal Ocolusen. en Morelia que se oponen a la construcción del Ramal Camelias, que conecta la zona comercial Altozano con la zona centro de Morelia y que ha dejado diversas afectaciones en muchos de los hogares como fracturas y derrumbes en las viviendas. Durante el ataque policial al bloqueo, fueron detenidos Carlos Olivares y Hugo Salas quienes se encontraban documentando las agresiones.



Días más tarde, el viernes 13 de octubre cuando los normalistas de Tiripetío realizaban un bloqueo carretero para conmemorar de la represión del 15 de octubre de 2012, fueron violentamente desalojados por los elementos de la Unidad del Restablecimiento del Orden Público, quienes además detuvieron a seis normalistas. Para el sábado 14, cerca de 300 estudiantes arribaron a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado para intentar liberar a los compañeros detenidos el día anterior. Los arcos de las distintas corporaciones policiales emprendieron un operativo represivo para perseguir, amagar, golpear y detener a los normalistas. Cual película de acción, los normalistas que intentaron escapar por las bardas del estacionamiento de la Procuraduría, fueron perseguidos por agentes de policía en camionetas y patrullas.



Para el 15 de octubre, había al menos 65 normalistas detenidos, muchos heridos por los golpes propinados por los orcos de Silvano Aureoles.



Wirikuta: sigue el proceso de restitución de tierras a wixárikas



A través de un comunicado publicado el 20 de octubre, la comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan en los municipios de Mezquic y Bolaños en Jalisco, informó que se logró la restitución de tierras del predio Piedra Bola, Huajimic, La Yesca y Nayarit que poseía ilegalmente una ganadera de la región. Esta restitución se logró después de una serie de acciones emprendidas por los ganaderos afectados para evitar la entrega de tierras a los wixárikas, como ocurrió el 22 de septiembre; por que hay que recordar que la resolución fue ordenada desde el 21 de septiembre, pero que los ganaderos evitaron a toda costa. De hecho, las autoridades wixárikas tuvieron que acudir a las instancias estatales y federales para garantizar la entrega pacifica de tierras.



Aún quedan siete sentencias pendientes de 13 a favor de la comunidad wixárika, pero algunas se han postergado porque no se han localizado a los demandantes y otros que presentaron nuevos abogados por lo que las audiencias se retrasaron hasta enero de 2018.



Guerrero: 22 aniversario de la policía comunitaria



Los días 14 y 15 de octubre, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) conmemoró su 22 aniversario. Durante los festejos se reunieron diversas organizaciones sociales, autoridades comunitarias de la Montaña, mujeres, niños y colectivos en la comunidad de Colombia de Guadalupe en Malinaltepec, Guerrero. En el evento se llevaron a cabo cuatro mesas de trabajo para discutir los contextos de violencia, guerra, despojo y resistencia que se vive en Guerrero y en todo el país. La primera mesa trató sobre la reforma constitucional del estado de Guerrero en materia de derechos indígenas y afromexicanos, revisaron las acciones que se realizarán ante el Congreso del Estado. Previeron la creación de una comisión de autoridades comunitarias y representantes de organizaciones sociales para dar un ultimátum al Congreso y de manera prioritaria atienda y apruebe la Ley Constitucional del Estado de Guerrero en materia de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. En la segunda mesa se discutió el Reglamento Interno del Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación de la Montaña y Costa Chica de Guerrero. La tercera mesa, giró en torno a las acciones para la defensa del territorio, las amenazas a las comunidades frente a las empresas extractivistas y se acordaron acciones que los pueblos en resistencia tienen que tomar frente a los embates del sistema capitalista. En la cuarta mesa estuvieron las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, quienes hablaron de la investigación sobre el paradero de los normalistas ausentes y obre las acciones que realizarán para continuar con la exigencia de verdad y justicia.



En defensa de las últimas Vaquitas marinas



El 13 de octubre Greenpeace México, junto a otras organizaciones, denunció el proceder de Rafael Pacchiano Alamán, Secretario de medio ambiente y recursos naturales quien dio inicio al programa Vaquita CPR, el cual preserva los últimos 30 ejemplares que quedan de la vaquita marina y pretende reubicarlos temporalmente a un santuario, el cual, dijo, “generará sin duda una demanda turística de personas que quieren conocer a la vaquita marina”. Greenpeace México, consideró esta declaración alejada del objetivo de conservación de la especie, por lo que exigió a la secretaría que estos animales acuáticos no sean parte de una explotación turística o exhibición. “El secretario olvida que la ineficacia del gobierno para proteger a la especie in situ, obligó a tomar la decisión desesperada del resguardarlas en un santuario y no conforme con ello, busca ahora convertirlo en un atractivo circense que intentará lucrar con el morbo de ver a las últimas vaquitas marinas del mundo, sin pensar realmente en las alternativas de pesca sustentable que son la solución de fondo para las comunidades”, expusieron Greenpeace México, Conservación de Marinos Mamíferos, el Centro para la Biodiversidad Biológica, Defenders of Wildlife y Teyeliz.



Acciones contra el modelo extractivo minero



Los pueblos, comunidades y organizaciones de Guerrero mantienen una fuerte lucha contra las empresas extractivistas y contra el gobierno mexicano que otorga los permisos sin consultar a los habitantes. La batalla legal ganada al gobierno y a las empresas fue



Pero hay otros casos de luchas importantes, por ejemplo los días 7 y 8 de octubre, se reunieron cientos de pueblos y comunidades en Malinaltepac, en la Región de la Montaña de Guerrero en el encuentro contra el modelo extractivo minero, convocado por el Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio. Durante el encuentro se compartieron experiencias de organización en defensa del territorio frente al modelo extractivo minero, así como las afectaciones provocadas por la explotación minera a cielo abierto. En el evento participaron campesinos de diversas partes del país quienes hablaron de sus luchas y resistencia contra las mineras.



A continuación escucharemos a la compañera Grecia de Salaverna, Zacatecas quien nos comparte el proceso organizativo de mujeres contra ma minería:



También habló una me phaa de Malinaltepec sobre la importancia de la lucha de las mujeres contra la minería e cada uno d los rincones que habitamos.



Por otra parte pero en la misma lucha, unos días antes de la visita del primer ministro de Canadá a México, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) dio a conocer, el 11 de octubre, un pronunciamiento al mandatario canadiense detener y retirar la invasión de las empresas mineras canadienses en nuestro país. El pronunciamiento hace un recuento de las violaciones cometidas por las empresas canadienses a los derechos humanos, al territorio, a la propiedad, al medio ambiente sano, a la participación, a la consulta y el consentimiento, a la legalidad y seguridad jurídica de las comunidades, los integrantes de REMA exigieron al mandatario que: detenga la protección que otorga su gobierno a las empresas extractivas de su país que han “invadido y saqueado” poblaciones indígenas y campesinas en Puebla,Guerrero, Zacatecas, Durango, Chiapas,entre otras, que detenga la operación institucional y política proporcionada a través de sus aparatos diplomáticos para que la inversión de privados canadienses acumulen riqueza por medio del despojo; finalmente, atención a la solicitud de revisión interpuesta por diversas organizaciones de México y Latinoamérica realizada el 26 de abril de 2016 con el objetivo de revisar de las violaciones de las empresas canadienses en el continente.



Los invitamos a visitar la página web de nuestros compas de la Radio Ñomndaa en la dirección http://lapalabradelagua.espora.org, donde encontraran los audios del encuentro contra el modelo extractivo minero que se llevó a cabo los días 7 y 8 de octubre.



Ayotzinapa: 37 meses de dolor, lucha y rabia



El mes de octubre se cumplen 37 meses de los hechos ocurridos la noche entre el 26 y 27 de septiembre de 2014. Han pasado tres años y un mes sin que las autoridades hayan presentado resultandos contundentes de las investigaciones; por el contrario, una vez presentada la “verdad histórica” por Murillo Karam a finales de enero de 2015, las autoridades únicamente han administrado el caso a pesar de los avances significativos presentados por el GIEI y ahora las pautas de idagación del Mecanismo Especial de Seguimiento. Los familiares, por su parte no han movido ni un milímetro las exigencias que desde hace tres años mantienen y que son presentación con vida, verdad y justicia. En esta nota les compartimos dos de las principales acciones realizadas por las madres y padres de los normalistas durante el mes de Octubre.



El martes 24 de octubre se llevó a cabo la tercera audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la ciudad de Montevideo en Uruguay, donde estuvieron presentes una comisión de madres y padres de los 43 normalistas ausentes, los abogados de los Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juáez y de la Montaña Tlachinallan, así como los representantes del Estado Mexicano. Apenas cumplidos un año y un mes de la desaparición de los 43 estudiantes, las familias y sus representantes señalaron que continúa la obstaculización a la asistencia técnica internacional con acciones como el espionaje y el ocultamiento de información y evidencias, la nula acción penal sobre funcionarios que obstaculizaron las investigaciones, así como las declaraciones de funcionarios reivindicando la “verdad histórica”.



En especial, las madres, padres y abogados señalaron los pocos avances realizados en los últimos meses. También denunciaron la falta de independencia y la falta de seriedad de la Procuraduría General de la República, pues mientras a funcionarios como el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, se les premia, a otros como el ex visitador general de la Procuraduría, César Alejandro Chávez, se les obliga a renunciar por encabezar investigaciones independientes. Don Emiliano Navarrete recordó que después de tres años no existe justificación para que el gobierno no tenga resultados de las investigaciones y dijo que las autoridades “han fallado” y sólo “están obstaculizando la investigación” sobre el paradero de los jóvenes, quienes fueron desaparecidos el 26 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero. También recordó que hace poco Zerón de Lucio descalificó los avances de la investigación tanto del GIEI como del Mecanismo Especial de Seguimiento, a través de una nota periodística en la cual insistió que las únicas indicaciones sostenibles son las de la PGR. A continuación reproducimos un audio con las palabras de don Emiliano Navarrete:



Por su parte, la señora Blanca Nava, madre del normalista desaparecido Jorge Álvarez Nava, comentó que las mentiras de funcionarios sobre el caso Ayotzinapa y las trabas en la investigación “nos están matando poco a poco” y dijo que vergüenza debería de tener la representación del Estado Mexicano de presentarse en la audiencia sin llevar ni una pista de los estudiantes luego de 37 meses transcurridos. Aquí les compartimos el audio completo de la audiencia en la que habla la señora Blanca Nava.



También el ex presidente de la CIDH y promotor del GIEI James Cavallaro cuestionó a los representantes del Estado Mexicano por la permanencia de Tomás Zerón de Lucio en la administración actual cuando existen sospechas sobre actos irregulares durante las investigaciones; en especial es señalado por sembrar pruebas para sostener la versión oficial que dice que los estudiantes fueron calcinados en el basurero de Cocula. Escuchemos a continuación las palabras de James Cavalaro:



Respecto a la denuncia hecha por el señor Emiliano Navarrete sobre las declaraciones recientes a la prensa de Tomás Zerón, la comisionada Margarette May Macaulay consideró que el Estado debe ser “duro” con las personas que empeoran la relación entre las familias y el Gobierno federal. https://www.youtube.com/watch?v=thTHEHvzP08



Finalmente, el comisionado Luis Ernesto Vargas aseguró a las familias que la CIDH no va anejarlos solos en esta lucha por verdad y justicia y lamentó que el “GIEI haya tenido más claridad” y haya aportado más elementos jurídicos para la investigación que el mismo Estado, que al parecer o no quiere indagar o no lo hace por incompetencia.



Aquí pueden escuchar la audiencia completa:



El 26 de octubre se llevó a cabo la jornada de acción por Ayotzinapa conformada por una marcha y un mitin político en Ciudad Monstruo. La movilización inició en el Ángel de la Independencia y recorrió la avenida reforma hasta el antimonumento a los 43, donde las madres y padres hablaron hablaron brevemente sobre las recientes investigaciones y fueron nombrados los 43 compañeros ausentes. Poco después la marcha siguió su ruta hacia el Hemiciclo donde se realizó el mitin principal. En él habló la compañera Cristina Bautista, quien comentó los siguiente: También tomo la palabra el señor Emiliano Navarrete, quien informó a los asistentes lo sucedido en la reciente audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aquí les compartimos el audio:





En el mitin también tomaron la palabra dos normalistas, los compañeros de los pedregales de Coyoacán, quienes hablaron del asesinato de un luchador social en Guerrero a mediados del mes. Para escuchar los audios grabados, les invitamos a visitar nuestro sitio web kehuelga.net.



19 de octubre: conmemoración de lucha y resistencia



Recién cumplido un mes de la catástrofe que sacudió el suelo y la solidaridad en Ciudad Monstruo, Morelos, Puebla, Estado de México y Oaxaca, se llevaron a cabo diversas acciones para hacer homenaje a las personas muertas durante el temblor del 19 de septiembre y a las otras miles de personas que tomaron las calles donde hubo afectaciones y se solidarizaron durante los días siguientes para hacer labores de rescate, remover escombros y recuperar víveres para los damnificados.



En diversas partes de la Ciudad Monstruo aprovecharon la fecha para recordar y honrar a las más de 300 víctimas y a los muchos damnificados que dejó el sismo del 19 de septiembre. Al rededor del medio día, en la unidad multifamiliar Tlalpan, cuyo edificio 1-C se colapsó y donde perdieron la vida 9 personas y 18 más fueron rescatadas, se realizó una ofrenda, un minuto de silencio y un acto político en el cual los vecinos “agradecieron a la sociedad civil por el apoyo que brindaron durante los momentos más difíciles.” A la una de la tarde, se llevó a cabo una marcha que inició en la Iglesia del Pueblo de Santa Úrsula y que llegó hasta el Colegio Enrique Rébsamen. En la avenida Álvaro Obregón 286, en la colonia Roma, también se llevó a cabo un homenaje a los muertos durante el temblor y reconocer la labor solidaria de miles de personas.



En la delegación Benito Juárez, vecinos afectados y habitantes de distintas colonias realizaron una clausura simbólica de las oficinas de la delegación cerca de las 11:30. Durante la clausura, los participantes mencionaron que no es posible que los afectados acepten la propuesta de los créditos de Miguel Ángel Mancera, “no es posible que la gente pase de propietarios damnificados a deudores, que se embarquen con una deuda a pagar de 15 pisos mensuales, es un disparate”.



En el centro de la Ciudad Monstruo también se llevó a cabo una marcha desde el Ángel de la Independencia hasta el zócalo capitalino, donde se llevó a cabo un mitin y en el cual se exigió que la reconstrucción de las zonas afectadas en la ciudad sea lo más breve posible con el dinero público y no con los créditos ofrecidos por el gobierno.



Pasó un mes del sismo y de las grandes muestras de solidaridad que desbordaron las calles de la Ciudad Monstruo y pesar de que la normalidad y la cotidianidad trataron de borrar el recuerdo de la organización, los y las vecinas afectadas emprendieron otra fase de lucha conjunta por la defensa de sus derechos, transparencia en el uso de los recursos, rechazo a ser reubicados, entro otras demandas. Además, dieron paso a la coordinación con otras lucha, como ocurrió el sábado 21, cuando las madres y padres de los 43 normalistas y los distintos grupos de damnificados llevaron a cabo un concierto en la Alameda para exigir justicia y reconstrucción.



Argentina: justicia para Santiago Maldonado



Luego de permanecer 78 día desaparecido, el martes 17 de octubre fue encontrado el cuerpo sin vida del compañero Santiago Maldonado en los márgenes del Río Chubut, al sur de la Argentina. El viernes 20, Sergio Maldonado confirmó a las afueras de la morgue judicial que el cuerpo encontrado era el de su hermano Santiago. Indicó que la familia pudo reconocer los tatuajes cuando se presentó el cuerpo para iniciar el peritaje médico, pero aclaró que falta corroborar el ADN en los días siguientes.



Para la familia como para todxs nosotrxs se vuelve importante ahora exigir el esclarecimiento de los hechos y tener justicia para Santiago. Pues las circunstancias del hallazgo del cuerpo generan muchas dudas y se hace urgente saber qué le sucedió a Santiago y quiénes son responsables de su muerte, incluidos aquellos que le arrebataron su vida y los que por acción u omisión colaboraron en el encubrimiento de los hechos y perjudicaron el proceso de búsqueda.



Por su parte, organismos de derechos humanos consideraron la posibilidad de que el cuerpo de Santiago hubiera sido plantado, debido a que la zona “ya había sido rastrillada en tres oportunidades” por autoridades argentinas. Los voceros mapuche de la comunidad Pu Lof de la jurisdicción de Cushamen Fernando Jones Huala y Romina Jones cuestionaron que realmente Santiago haya muerto en el río, pues “los buzos de la Prefectura afirmaron el pasado 3 de agosto que revisaron todo” y la zona en la que fue hallado no tenía mucha profundidad. Cabe recordar que el 18 de agosto, durante un fuerte operativo en la comunidad, llegaron 300 efectivos de diferentes fuerzas, helicópteros, perros y drones para hacer un rastrillaje al cual no permitieron el ingreso a la familia Maldonado ni a organismos de derechos humanos por órdenes del juez Guido Otranto. Soraya Maicoño, integrante de la comunidad mapuche Cushamen comentó lo siguiente:



Para el sábado 21 de octubre, se llevó a cabo una gran multitudinaria manifestación en Plaza de Mayo, convocada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. También miles de personas que han acudido a la Morgue Judicial durante estos días aciagos convirtieron la calle Junín, por donde se llega a la morgue, en un santuario popular. Miles de consignas, imágenes y flores dedicadas a Santiago y a su familia. Por ejemplo: aquella que dice “Acompañamos el dolor de la familia. Sepan que una Nación entera sólo reclamará que los culpables sean castigados. Justicia y verdad”. También otras que decían “Fuerza familia Maldonado” y “Familia Maldonado, su dolor es el dolor del pueblo”, o a aquella que sobre una rosa roja dice “te quiero Santiago”.



En estos momentos resulta apremiante apoyar a la familia Maldonado movilizándonos para exigir verdad y justicia, sobre todo porque las autoridades a través de los medios de comunicación han dado mayor peso a la explicación de la muerte por ahogamiento. Durante el fin de semana se realizaron masivas movilizaciones en todo el país para reclamar el esclarecimiento de las circunstancias en las que se desapareció y asesinó a Santiago Maldonado y evitar que las autoridades judiciales intenten cerrar el caso.



Alerta antiminera en Ecuador



Y los pueblos del Ecuador continúan en resistencia contra los proyectos mineros y extractivistas. Uno de esos pueblos es el de Río Blanco, en la provincia de Azuay, que se declaró en resistencia contra la empresa minera Ecuadormining que hace unas semanas inició las obras civiles para la explotación de oro y cobre. Los habitantes han emprendido diversas acciones, sobre todo bloqueos, para exigir que la empresa minera se retire de su territorio, pues las obras extractivas van a afectar el Parque Nacional de El Cajas, su cultura y soberanía alimentaría. Las delegaciones solidarias que hicieron acto de presencia, exigen también el cese de las agresiones y hostigamiento a los moradores de Río Blanco. Solicitando de igual forma, que el Estado Ecuatoriano, realicé las investigaciones y toma de medidas para evitar hechos lamentables.



Aquí los dejamos con una entrevista a Luis Sánchez Zhiminaycela de la nacionalidad Kichwa Kañari, realizada por Radio Temblor.



Colombia: ataque a defensores de derechos humanos



El 5 de octubre un grupo de campesinos que protestaban pacíficamente contra la erradicación forzada de los cultivos de coca en la localidad colombiana de Tumaco, departamento de Nariño, fueron atacados por fuerzas policiales. Según los habitantes de la zona, al menos diez campesinos fueron masacrados por la policía, 20 más fueron heridos y al menos un campesino se encontraba desaparecido. Para el domingo 8 de octubre, mientras una vereda de observadores de derechos humanos hacían labores de verificación en la zona de la masacre, la policía volvió a la carga lanzando balas aturdidas y disparando contra los defensores y defensoras.



Aquí los dejamos con un audio de la denuncia, donde la defensora Sonia Cifuentes habla de las agresiones:



El Salvador: movilización por la soberanía alimentaria



El 18 de octubre, en el marco del Día Mundial de la Alimentación, organizaciones sociales y movimientos campesinos de El Salvador reunidos en el Movimiento de Víctimas, Afectados y Afectadas por el Cambio Climático y las Corporaciones (MOVIAC) se movilizaron para exigir la implementación de una ley de Soberanía Alimentaria, que reconozca constitucionalmente el Derecho Humano a la Alimentación y acceso al Agua, y que regule las actividades de las empresas del agronegocio en cuanto al acaparamiento de tierras, mercados y el uso de agrotóxicos.



Durante la movilización, las organizaciones señalaron que la población salvadoreña atraviesa una profunda situación de inseguridad alimentaria.. Por ejemplo, existe una prevalencia de desnutrición crónica del 19% en niños y niñas menores de 5 años, al mismo tiempo los problemas de sobrepeso y obesidad afectan al 40% de la población. También señalaron que el uso indiscriminado de agrotóxicos está matando a la población campesina, también en El Salvador: “el Ministerio de Salud reporta que entre los años 2011 a 2015 ocurrieron 3,662 muertes por insuficiencia renal crónica. Además durante el año 2015, un total de 1,144 personas resultaron intoxicadas por exposición a agroquímicos”.



Aquí los dejamos con un audio en el que Ricardo Navarro, de la organización CESTA-Amigos de la Tierra El Salvador habla sobre la movilización del día 18 de octubre del 2017.



http://radiomundoreal.fm/get.php?file=IMG/mp3/info-2.mp3



Colombia: movilizaciones por todo el país



En el departamento de Buenaventura se reactivó la movilización social, después de una pausa de 4 meses cuando ocurrió el último paro cívico que paralizó por completo la ciudad y el gobierno se vio obligado a negociar con los habitantes una serie de demandas de carácter social, económico y ambiental que no han sido cumplidas, el jueves 19 los pobladores realizaron una nueva marcha para exigir el cumplimiento de los acuerdos. Aquí los dejamos con audio en el cual Javier Torres habla de la importancia de reactivar la movilización social.



Por otro lado, los habitantes del Cauca salieron a las calles para exigir respeto a la vida de los campesinos y los líderes sociales. Una de las principales movilizaciones se llevó a cabo en los municipios de Patía, Cajibío y Caldono. La movilización comenzó el 23 de octubre y forma parte del paro indefinido en diversas localidades. Las comunidades y organizaciones del Cauca que permanecen movilizados, exigieron a través de un comunicado “la implementación de la Reforma Rural Integral, una nueva visión para la solución al problema de las drogas ilícitas, la protección y garantías para el respeto a los derechos humanos y las garantías para la participación política de las personas en los territorios.”

Version 1: Description: Length (hh:mm:ss): 00:00:00 Language: English Date Recorded: 2017-10-30 Location Recorded: Ciudad Monstruo Announcer Script/Transcript: View Script # Label Length File Info Downloads 1 00:00:00 128Kbps mp3

() Mono Browse Programs by Popularity

by Type Action/Event Actuality (Uncut Material) Announcement Commentary Daily Program Documentary Interview Music News Report Regular Show Speech Unspecified Weekly Program

by Topic

by Length 0-1 minute 1-2 minutes 2-5 minutes 5-15 minutes 15-30 minutes 30-60 minutes 60-90 minutes 90-120 minutes over 120 minutes

by Series A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

by Contributor A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

by Advisory Unknown No Advisories Strong Language Safe Harbor Only

by License Non-Profit Only No Excerpting Contact Producer See Notes

Login

Translate

Deutsch

Español

Français

Italiano

日本語

Polski

Português

Русский