Notes: PART A

1)Mose “Fan Fan” Sesengo & l’Orchestre Somo Somo (RDCongo)

Hello Hello (program theme song)

Hello Hello

Stern’s Africa



2)Lulendo (Angola)

No Ingarrafamento

Mwinda

Buda Musique



3)Gili Yalo (Ethiopia)

Selam

Single

Dead Sea Recordings



4)Patience Nyarko (Ghana)

Onyame Kania

Atigya



5)Wakili (Nigeria)

He Knows

Compilation - EP



6)Lagrum Star (Cameroon)

Allez les Lions

Ambiance Bikutsi



7)Djely Kaba Bintou Kouyate (Guinea)

M’Maffaire

M’Maffaire Mara

Djely Kaba



8)Maria de Barros (Cape Verde/USA)

Pazinho Laxa

Danca Ma Mi (Dance with Me)

Narada



9)Elida Almeida (Cape Verde)

Ki Ta Manda E Mi

Kebrada

Lusafrica



10)Dinis Costa (Giunea-Bissau)

Bissau

NambuKarim l’adida

Dinis Costa



11)Criolo (Brazil)

Bogota

No Na Orelha

Sterns



12)La Misa Negra (USA)

Pistola

La Misa Negra

NAM Entertainment



13)Los Nemus del Pacifico con Alexis Murillo (Colombia)

Alumbra la Soledad

Mas Duros que Antes

Discos Fuentes



Part B

14)Gili Yalo (Ethiopia)

Sab Sam

Gili Yalo



15)Bumba Massa (RDCongo)

Amour Qui Es-Tu

V70

Cantos Music



16)TeejayMilez & Embolab (Nigeria)

You Got Me

single

Embo Lab Record



17)Emile Milangue (Cameroon)

Humilite feat. Dany Mouna

Lumiere (Le Pluridimensionnel)

Emile Milangue Production



18) Hamad Kalkaba & The Golden Sounds (Cameroon)

Lamido

1974-1975 - EP

Analog Africa



19)Boubacar Traore (Mali)

Macire

Dounia Tabolo

Lusafrica



20)AfroCubism (Mali/Cuba)

Al Viaven de Mi Carreta feat. Toumani Diabate, Elides Ochoa & Bassekou Kouyate

AfroCubism

World Circuit



21)National Badema (Mali)

Sama

Original Kasse Mady

Syllart Records



22)Camayenne Sofa (Guinea)

Wayakangi

Attaque Vol. 2

Syliphone/Syllart Records



23)Akaba Man & The Nigie Rockets (Nigeria)

Danomon

Iyobo

Oduna Records



24)Antoine Dougbe (Benin)

Nou Akuenon Hwlin Me Sin Koussio

Legends of Benin

Analog Africa