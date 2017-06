Notes: For complete, detailed playlists, please visit: martiangardens.blog



Laurie Anderson: The Ouija Board (3:43)

Laurie Anderson: Another Day in America (11:24)

Laurie Anderson: In Our Sleep (Trance Mix) (3:51)



Maggi Payne: Apparent Horizon (11:52)

Natasha Barrett: Kongsberg Silver Mines (7:16)



Chris Brown: 7-6-5-4 (6:55)

James Tenney: Music for Player Piano 5:48

Dick Mills: Martian March Past (0:28)