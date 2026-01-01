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Program Information
worldbeatcanada radio
exciting global music alternative to jukebox radio
Weekly Program
Cal Koat - host
 Cal Koat  Contact Contributor
Sept. 3, 2026, midnight
Been picking fruit this week and cherry-picking choice tracks from our new World Beat top 30 chart. Rich atmospheres from Karsh Kale, Rodrigo y Gabriela, trippy Turkish psych from KR//LN and Hilal Kaya, double-nought spy stuff from Eleven 76 and Ky-Mani Marley’s back, riffing on Teddy Pendergrass for some deep soul. A Love TKO for World Beat Canada Radio!
Calcopyrite Communications
Karsh Kale - Stranger Than Darkness
Rodrigo y Gabriela - Monster
Boogat (feat Diogo Ramos) - Sapatinho
Sophie Lukacs (feat. Cheikh Niang) - Lisanga
Tamikrest - Imanin
Ky-mani Marley - Love TKO
KR//YLN - Vira
Hilal Kaya - Basindaki Yazma/ Avsar Elleri
Basya Schechter - Oori Oori
Spok (feat. Lenine) - Kao
Bonobo - Me And You
Los Bitchos - Hang Up (Pt2)
Eleven 76 - Denzel’s Pick-Up Truck

59:42

World Beat Canada Radio September 5 2026 Download Program Podcast
00:59:54 1 Sept. 3, 2026
Vancouver, BC, Canada
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 00:59:54  128Kbps mp3
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