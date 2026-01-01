Been picking fruit this week and cherry-picking choice tracks from our new World Beat top 30 chart. Rich atmospheres from Karsh Kale, Rodrigo y Gabriela, trippy Turkish psych from KR//LN and Hilal Kaya, double-nought spy stuff from Eleven 76 and Ky-Mani Marley’s back, riffing on Teddy Pendergrass for some deep soul. A Love TKO for World Beat Canada Radio!
Calcopyrite Communications
Karsh Kale - Stranger Than Darkness Rodrigo y Gabriela - Monster Boogat (feat Diogo Ramos) - Sapatinho Sophie Lukacs (feat. Cheikh Niang) - Lisanga Tamikrest - Imanin Ky-mani Marley - Love TKO KR//YLN - Vira Hilal Kaya - Basindaki Yazma/ Avsar Elleri Basya Schechter - Oori Oori Spok (feat. Lenine) - Kao Bonobo - Me And You Los Bitchos - Hang Up (Pt2) Eleven 76 - Denzel’s Pick-Up Truck