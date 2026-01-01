Notes: Karsh Kale - Stranger Than Darkness

Rodrigo y Gabriela - Monster

Boogat (feat Diogo Ramos) - Sapatinho

Sophie Lukacs (feat. Cheikh Niang) - Lisanga

Tamikrest - Imanin

Ky-mani Marley - Love TKO

KR//YLN - Vira

Hilal Kaya - Basindaki Yazma/ Avsar Elleri

Basya Schechter - Oori Oori

Spok (feat. Lenine) - Kao

Bonobo - Me And You

Los Bitchos - Hang Up (Pt2)

Eleven 76 - Denzel’s Pick-Up Truck



59:42

