A LEADING CHAMPION OF INTERNATIONAL FEMINISM PASSED AWAY SEPTEMBER 5TH 2026, AT AGE 85. FROM THE WINGS ARCHIVE 1995, HERE'S A VERY LIVELY RECORDING OF ROBIN MORGAN, RECOUNTING HER EXPERIENCES FINDING AND ABETTING FEMINIST ACTIVISM ESPECIALLY AMONG RURAL AND LOW-INCOME COMMUNITIES AROUND THE WORLD. COUNTRIES SHE TELLS ABOUT INCLUDE RWANDA, BOSNIA-HERZEGOVINA, CROATIA, NEPAL, SOMALIA, ISRAEL, OCCUPIED PALESTINE, NORWAY, KENYA, SAUDIA ARABIA, BRAZIL AND THE PHILIPPINES. [NOTE: SAUDI WOMEN FINALLY GOT THE RIGHT TO DRIVE IN 2018.]
Recorded and edited in 1995 by Melanie West, for WINGS and the Women's Collective of Austin (Texas) KOOP-FM community radio. Update by Frieda Werden.
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