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Program Information
WINGS: Women's International News Gathering Service
International Feminist
Weekly Program
Robin Morgan
 WINGS: Women's International News Gathering Service  Contact Contributor
Sept. 14, 2026, midnight
A LEADING CHAMPION OF INTERNATIONAL FEMINISM PASSED AWAY SEPTEMBER 5TH 2026, AT AGE 85. FROM THE WINGS ARCHIVE 1995, HERE'S A VERY LIVELY RECORDING OF ROBIN MORGAN, RECOUNTING HER EXPERIENCES FINDING AND ABETTING FEMINIST ACTIVISM ESPECIALLY AMONG RURAL AND LOW-INCOME COMMUNITIES AROUND THE WORLD. COUNTRIES SHE TELLS ABOUT INCLUDE RWANDA, BOSNIA-HERZEGOVINA, CROATIA, NEPAL, SOMALIA, ISRAEL, OCCUPIED PALESTINE, NORWAY, KENYA, SAUDIA ARABIA, BRAZIL AND THE PHILIPPINES.
[NOTE: SAUDI WOMEN FINALLY GOT THE RIGHT TO DRIVE IN 2018.]
Recorded and edited in 1995 by Melanie West, for WINGS and the Women's Collective of Austin (Texas) KOOP-FM community radio. Update by Frieda Werden.
WINGS: Women's International News Gathering Service has been covering the global women's movement and related issues for international community radio since 1986. More info: wings.org

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00:28:50 1 Sept. 14, 2026
Austin, Texas; British Columbia, Canada
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 00:28:50  128Kbps mp3
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