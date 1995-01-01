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Mad Professor & Lee Perry, “Why Complaining?”
from Super Ape Inna Jungle
Ariwa Sounds Ltd. - 1994
Genevieve Artadi, “Supersonic Faster”
from GVA!!!!!
Genevieve Artadi - 2026
Genevieve Artadi, “Don't Give Me Up”
from GVA!!!!!
Genevieve Artadi - 2026
Genevieve Artadi, “Coocoofuku”
from GVA!!!!!
Genevieve Artadi - 2026
Swervedriver, “Never Lose That Feeling”
from Mezcal Head
Sony BMG Music UK - 1993
Kurt Vile, “Bottle It In”
from Bottle It In
Matador - 2018
Kurt Vile, “99 BPM”
from Philadelphia's been good to me
Verve Forecast - 2026
Unknown Mortal Orchestra, “Little Blu House”
from Unknown Mortal Orchestra
Fat Possum - 2011
Hüsker Dü, “Green Eyes”
from Flip Your Wig
SST Records - 1985
Nilüfer Yanya, “Chase Me”
from PAINLESS
ATO Records - 2022
Bad Brains, “Secret 77”
from I Against I
SST Records - 1986
Ostinato, “Jagganath”
from Left Too Far Behind
Casual Acid Tea - 2004
Regressive Aid, “Abominable”
from Effects on Exposed People
Rhesus Records
Kim Sung Jae, “...말하자면”
from Kim Sung Jae
Beyond Music - 1995
The Sugarcubes, “Dear Plastic”
from Here Today, Tomorrow, Next Week
Rhino/Elektra - 1989
Priya Ragu, “Black Goose”
from Santhosam
Warner Records - 2023
Priya Ragu, “Let Me Breathe (Reprise)”
from Santhosam
Warner Records - 2023
Priya Ragu, “Madras”
from Madras - Single
AWAL - 2026
Priya Ragu, “Finally”
from Madras - Single
AWAL - 2026
Parvati Khan, “Jimmy Jimmy Jimmy Aaja”
from Disco Dancer (Original Motion Picture Soundtrack)
Saregama - 1982
Chicago, “Street Player”
from Chicago 13
Rhino - 1979
Susumu Yokota, “Cherry Blossom (2025 Remaster)”
from Grinning Cat (2025 Remaster)
Lo Recordings - 2025
Femi Kuti, “Truth Don Die”
from Shoki Shoki
Universal Music Division Barclay - 1998
Rakim, “Paid In Full”
from Tiny Desk Concert NPR 2018
NPR
River Ocean, “Love & Happiness (Yemaya Y Ochùn) [feat. India] [12" Club Mix]”
from The Tribal EP (feat. India)
Strictly Rhythm Records - 1994
Tasha LaRae, “Find My Way (DJ Beloved Bpm Remix)”
from Tasha
Quantize Recordings - 2019
Marvin Gaye, “Sparrow”
from Here, My Dear
UNI/MOTOWN - 1978