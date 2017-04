Summary: 1. Celebrate Me Now - Chachi Carvalho ft. DJ Mekal

2. Mica (Phone Check) - Decompoze

3. Hungastrike - Wildelux

4. Stand Up - Acetik & TRA

5. Hot Damn - Venomous2000 ft. The Artifacts, Tiye Phoenix & DJ Trickalome

6. Blast Off - Punk Barbarians

7. Rick Vs. Reward - ZotheJerk & Frost Gamble ft. Sadat X

8. Adult Rappers - Es

9. Positive - Dee La Kream ft. Gift Of Gab

10. My Worst Enemy - Exit Prose

11. Move It In, Move It Out - Derelect Camp

12. Rebelutionists - The Ill Dynasty ft. Kincee Babyface Pearlis & Ca$ablanca (DJ Kuts by DJ Can)

13. Most Of All - Mother Superia

14. All Alone - DJ Low Cut ft. Masta Ace & Torae

15. It Could Happen - Substantial

16. The Sting - Custodian Of Records