Notes: APE feat. Elisee Akowendo - I Dey Shina

Jeb Loy Nichols - Don't Drop Me

Ramon Taranco - Desperate Love CANCON

Kutapira - Funk Yeah CANCON

Nina Merianda - The Surfer

Blick Bassy - Wap Do Wap

Los Straitjackets - Cruel To Be Kind INST

Bucovina Cub VS Taraf de Haidouks - Carolina

Blackalicious - Kalakuta Show

Mazacote - Carita Bella CANCON

Love Psychedelico - Standing Bird

Forro In The Dark - Forro Da Casa Grande INST

Onda feat. Manu Dibango - Ngando