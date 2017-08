Notes: Chicago Afrobeat Project w/ Tony Allen - Must Come Down

The Black Seeds - Back To You

Sonia Aimy - Nigerian Spirit CANCON

Andrew McPherson - Bare Knuckled CANCON

The Echocentrics - O Sol

Shawn Lee's Incredible Tabla Band - Apache INST

J Boog - Nuh Wan Dat

Speed Caravan - Dubai

CSS - Left Behind

Ammoye - Bloody Fiya CANCON

Black Masala - I Love You Madly

Kobo Town - Karachi Burning CANCON

Thee Commons - Playas