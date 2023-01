Notes:



Aterciopelados, “El Album”

from Gozo Poderoso

Ariola - 2000



Bajofondo & Julieta Venegas, “Pa' Bailar - Siempre Quiero Mas (feat. Julieta Venegas)”

from Mar Dulce (Bonus Track Version)

Decca Crossover - 2008



Patrice Rushen, “Forget Me Nots”

from Straight from the Heart

Strut - 2017



Secret Night Gang, “Captured (Cosmodelica Dub)”

from Captured (Cosmodelica Dub) - Single

Brownswood Recordings - 2021



Beyoncé, “BREAK MY SOUL”

from RENAISSANCE

Parkwood Entertainment/Columbia - 2022



Snap!, “the power”

from World Power

BMG Rights Management GmbH - 1990



KAYTRANADA, “What You Need (feat. Charlotte Day Wilson)”

from BUBBA

KAYTRANADA/RCA Records - 2019



Luna, “Free Somebody”

from Free Somebody - The 1st Mini Album - EP

SM Entertainment - 2016



Madonna, “Open Your Heart (Extended Version)”

from True Blue (35th Anniversary Edition)

Rhino/Warner Records - 2021



David Bowie, “Jump They Say”

from Black Tie White Noise

Parlophone UK - 2004



Rema, “Calm Down”

from Rave & Roses

Mavin Records/Jonzing World - 2022



Oxlade, “KU LO SA - A COLORS SHOW”

from KU LO SA - A COLORS SHOW - Single

Epic - 2022



Davido, “Fall”

from A Good Time

Columbia - 2019



Harari, “Give”

from Harari

The Gallo Record Company Vault - 1980



Rufus Thomas, “The Breakdown”

from Did You Heard Me?

Craft Recordings - 2019



Rosa Neon & LUIZGA, “Embalagem”

from Rosa Neon

Rosa Neon - 2019



Rosa Neon & Baka!, “Fala Lá Pra Ela”

from Rosa Neon

Rosa Neon - 2019



musclecars, “She Raised Us in Sunset Park”

from Street Dreams (Deluxe) - Single

toucan sounds - 2021



Bodikhuu, “Linda”

from Rio / Bodianova

Farsi Records - 2020



Celia, “A hora é essa”

from Uma Antologia: Sucessos e Raridades

WM Brazil - 2021



Joyce Moreno, “Nacional Kid”

from Visions of Dawn

Far Out Recordings - 2009



Travis Biggs, “Tibetian Serenity”

from Solar Funk

Crimson - 2021



Hugh Masekala, “Riot”

from Best of / 20th Century

Universal



Dungen, “Klockan Slår Den Är Mycket Nu”

from En Är För Mycket Och Tusen Aldrig Nog

Mexican Summer - 2022



Beck, “Little One”

from Sea Change

Interscope - 2011



Pink Floyd, “Green Is the Color”

from LIVE AT THE FILLMORE WEST - 4/30/1970

unofficial



Susumu Yokota, “Pegasus Man”

from Will

LEAP / Skintone