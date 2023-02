Notes: Playing some classic Cumbia & Vallenato from thrift store CDs from Colombia, and other Latin classics from Venezuela, Argentina, and elsewhere tonight on If Music Could Talk!



Shana Cleveland, “Walking Through Morning Dew”

from Manzanita

Hardly Art - 2023



Rosalía, “DI MI NOMBRE (Cap.8: Éxtasis)”

from EL MAL QUERER

Columbia - 2018



Kali Uchis, “//aguardiente y limón %ᵕ‿‿ᵕ%”

from Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios) ∞

EMI / Interscope - 2020



La Doña, “Penas con Pan”

from Penas con Pan - Single

La Doña - 2022



Soda Stereo, “Pasos”

from Sueño Stereo

Ariola - 1995



Aterciopelados, “Chamanica”

from Gozo Poderoso

Ariola - 2000



Rodrigo y Gabriela, “Tamacun”

from Rodrigo y Gabriela

[PIAS] - 2006



Shakira, “Pies Descalzos, Sueños Blancos”

from Pies Descalzos

Epic - 1995



The Richmond Public School Harp Ensemble, “Spanish Dance No 5”

from Harps Hands and Hearts - Live Performances - 1995-1998

unknown



Juan Vicente Torrealba, “Seis Numerado”

from Mano A Mano Llanero

unknown



Reynaldo Armas, “Murio La Flor”

from Mano a Mano Llanero

unknown



Gabriel Romero, “La Subienda”

from 200% Colombianas

unknown



Los Melódicos, “Juanita Bonita”

from Las 100 Tropicales de la Historia

unknown



Afrosound, “Tiro Al Blanco”

from Viejitas Pero Buenas - Vol 4

unknown



Merecumbé, “Mosaico Sabroso”

from Las 100 Tropicales de la Historia

unknown



Lizandro Meza, “Cumbia De Locos”

from Viejitas Pero Buenas - Vol 4

unknown



Alfredo Gutierrez, “La Cañaguatera”

from Las 100 Tropicales de la Historia

unknown



Los Melódicos, “Cumbia del Caribe”

from Las 100 Tropicales de la Historia

unknown



Ernesto Torrealba, “Cumbia Sobre El Llano”

from Cumbia Sobre El Llano

Sonolux



Hermanos Martínez, “Soy Colombiano”

from Nuestra Colombia

unknown



Miguel Morales con Juan David Herrera, “No Te Detengas”

from Vallenatos de Oro Vol 21

unknown



Diomedito con Jose Aldana, “Si Se Va Se Va”

from Vallenatos de Oro Vol 21

unknown



Reynaldo Armas, “Tiempo Que Se Va No Vuelve”

from Inolvidables del Milenio 6

unknown



Combo Chimbita, “Brillo Mas Que El Oro”

from Ahomale

Anti



Sabu, “Vuelvo A Vivir, Vuelto A Cantar”

from Recordar Es Volver y Vivir - Vol 1

unknown



Golpes, “Olvidarte Nunca”

from Recordar Es Volver y Vivir Vol 1

unknown





Palito Ortega, “Prometimos No Llorar”

from Palito Ortega Cronología - Felicidades (1972)

RCA Records Label - 1972



Maritza Oretega, “Ilusion Perdida”

from Leyenda del Criollismo

unknown



Cholo Berrocal, “Payaso”

from "Cholo" Berrocal In Memoriam (1937 / 1983)

Music MGP - 1983



Duo Irma y Oswaldo, “Imaginacion”

from Leyenda del Criollismo

unknown



Celia Cruz, “Ya Te Lo Dije”

from 16 Boleros de Oro con La Sonora Matancera

unknown



La Sonora Matancera, “Que es el Amor”

from 16 Boleros de Oro con La Sonora Matancera

unknown



Billie Holiday, “I'll Never Be the Same (with Teddy Wilson and His Orchestra)”

from Lady Day: The Complete Billie Holiday On Columbia (1933-1944)

Columbia/Legacy - 1935