KAF, MONDO GROSSO (Japan) “my voice”

from my voice

PHENOMENON RECORD



Stray Kids, “Butterflies” (Japanese Version)

from Social Path / Super Bowl -Japanese ver.- - EP

Sony Music Labels Inc. - 2023



aespa, “Better Things”

from Better Things - Single

Warner Records - 2023



BLACKPINK, “THE GIRLS (BLACKPINK THE GAME OST)”

from THE GIRLS (BLACKPINK THE GAME OST) - Single

YG Entertainment - 2023



ATEEZ, “HALAZIA”

from SPIN OFF : FROM THE WITNESS - EP

KQ Entertainment - 2022



XG, “SHOOTING STAR”

from SHOOTING STAR - Single

XGALX - 2023



Jay Park, “GANADARA (feat. IU)”

from GANADARA (feat. IU) - Single

MORE VISION - 2022



Kiss of Life, “Sugarcoat (NATTY Solo)”

from KISS OF LIFE - EP

S2 ENTERTAINMENT INC. - 2023



KISS OF LIFE, “Shhh”

from KISS OF LIFE - EP

S2 ENTERTAINMENT INC. - 2023



sokodomo, “Merry-Go-Round (feat. Zion.T & Wonstein)”

from Show Me the Money 10 Episode 2 - Single

Genie Music - 2021



(G)I-DLE, “Queencard”

from I feel - EP

CUBE Entertainment - 2023



TOMORROW X TOGETHER, “Tinnitus (Wanna be a rock)”

from The Name Chapter: TEMPTATION - EP

Republic Records - TXT - 2023



Jung Kook & Latto, “Seven (Clean Ver.)”

from Seven (Alesso Remix) - EP

BIGHIT MUSIC - 2023



KARD, “ICKY”

from KARD 6th Mini Album 'ICKY'

DSPmedia - 2023



Red Velvet - IRENE & SEULGI, “Naughty”

from Naughty - Single

SM Entertainment - 2020



B.I & Soulja Boy Tell 'Em, “BTBT (feat. DeVita)”

from BTBT (feat. DeVita) - Single

IOK x Transparent Arts - 2022



BLITZERS, “Macarena”

from Macarena - Single

우조엔터테인먼트 - 2023



SHINee, “HARD”

from HARD - The 8th Album

SM Entertainment - 2023



ATEEZ, “Guerrilla”

from THE WORLD EP.1 : MOVEMENT

Genie Music - 2022



HYO & 3LAU, “Punk Right Now”

from Punk Right Now - Single

SM Entertainment - 2018



tripleS, “Rising”

from ASSEMBLE

MODHAUS - 2023



NewJeans, “Hype Boy”

from NewJeans 1st EP 'New Jeans'

ADOR - 2022



EXO, “The Eve”

from THE WAR - The 4th Album

SM Entertainment - 2017



Girls' Generation, “FOREVER 1”

from FOREVER 1 - The 7th Album

SM Entertainment - 2022



Seventeen, “Super”

from SEVENTEEN 10th Mini Album 'FML' - EP

PLEDIS Entertainment - 2023



Twice, “Talk that Talk”

from BETWEEN 1&2

JYP ENTERTAINMENT - 2022



Monsta X, “MIDDLE OF THE NIGHT”

from ALL ABOUT LUV

Epic - 2020



ENHYPHEN, “DRUNK-DAZED”

from BORDER: CARNIVAL

BELIFT LAB - 2021



j-hope, “HANGSANG (feat. Supreme Boi)”

from Hope World

BIGHIT MUSIC - 2018



HyunA&DAWN, “PING PONG”

from 1+1=1 - EP

P NATION - 2021



LE SSERAFIM, “ANTIFRAGILE”

from ANTIFRAGILE - EP

SOURCE MUSIC - 2022



GOT7, “POISON”

from DYE - EP

JYP Entertainment - 2020



Mave, “PANDORA”

from PANDORA'S BOX - Single

Metaverse Entertainment Inc. - 2023



DPR LIVE, “Hula Hoops (feat. Beenzino & Hwa Sa)”

from IITE COOL - EP

DREAM PERFECT REGIME (DPR) - 2021



