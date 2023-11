Notes:



Swaroop Khan, “Diwali Ki Badhai”

from Diwali Ki Badhai - Single

SRE Music - 2022



Vishal & Shekhar, “Happy Diwali”

from Home Delivery (Original Motion Picture Soundtrack)

T-Series - 2005



Sunanda Sharma, “Duji Vaar Pyar”

from Duji Vaar Pyar - Single

Sky Digital - 2019



Shreya Ghoshal & Arijit Singh, “Manwa Laage”

from Happy New Year (Original Motion Picture Soundtrack)

T-Series - 2014



Diljit Dosanjh, “Hass Hass”

from Hass Hass - Single - feat SIA

Warner Music India - 2023



Pritam, Arijit Singh, Jonita Gandhi, Ranveer Singh, Madan Mohan & Amitabh Bhattacharya, “What Jhumka ? (From "Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani")”

from What Jhumka ? (From "Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani") - Single

Saregama - 2023



Sukshinder Shinda, “Kushian”

from Balle

Music Waves Productions Ltd. - 2012



Guru Randhawa, “Morni Banke (From "Badhaai Ho")”

from High Rated Gabru - Guru Randhawa

T-Series - 2019



DJ Carl, “Get Lucky Bhangra Remix”

from Unreleased (Soundcloud)

unofficial



Sharry Maan & Mista Baaz, “3 Peg”

from 3 Peg - Single

T-Series - 2016



Jazzy B, “Dil Luteya”

from Romeo

Moviebox Birmingham Limited - 2004



Alka Yagnik, “Ek Do Teen Char”

from Tezaab (Original Motion Picture Soundtrack)

T-Series - 1988



Tigerstyle, “Nachan Onda Nei”

from The Rising

unknown



Bombay Bronx, “Mundiya De Dil Hilgaye”

from Bombay Bronx

unknown



Sukhwinder Singh, Marianne, Nisha & Caralisa, “Dard - E - Disco”

from Om Shanti Om (Original Motion Picture Soundtrack)

T-Series - 2007



Lehmber Hussainpuri, “Sauk Ki Kamm”

from Bhangra Dance Hits

unknown



Kaka Bhainiawala, “Sahnewal Chownk”

from Bhangra Hot Cutz V

unknown



Dj Sarj, “Give me a spin gurl”

from Give me a spin gurl PT 2

unknown



Kishore Kumar, “De De Pyar De De”

from Sharaabi (Original Motion Picture Soundtrack)

Saregama - 2017



Akbar Sami, “Dil Vich Lagya (Remix)”

from Chup Chup Ke (Original Motion Picture Soundtrack)

T-Series - 2006



Himesh Reshammiya, “Afsana (Remix)”

from Aap Ki Khatir (Original Motion Picture Soundtrack)

Ishtar Music Pvt. Ltd. - 2006



Bappi Lahiri & Anuradha Paudwal, “Tamma Tamma Loge”

from Thanedaar (Original Motion Picture Soundtrack)

T-Series - 1989



Kavita Krishnamurthy & Sudesh Bhonsle, “Jumma Chumma De De”

from Hum

T-Series



Usha Uthup, “Aha Yeh Root Mastani”

from 24 Karats

unknown



Bombay Rockers, “Rock Tha Party”

from Introducing…

disco:wax - 2004



Pritam, “It's Rocking”

from Kya Love Story Hai (Original Motion Picture Soundtrack)

T-Series - 2007



Kumar Sanu & Alka Yagnik, “Chura Ke Dil Mera”

from Main Khiladi Tu Anari (Original Motion Picture Soundtrack)

Ishtar Music Pvt. Ltd. - 1994



Amit Kumar & Anuradha Paudwal, “Kaisa Lagta Hai”

from Baaghi (Original Motion Picture Soundtrack)

Ishtar Music Pvt. Ltd. - 1992



Alisha Chinai, “Made In India”

from Made In India

Magnasound - 1995



Asha Bhosle, “Dum Maro Dum, Pt. 1”

from Hare Rama Hare Krishna (Original Motion Picture Soundtrack)

Saregama - 2017



Balsara and his Singing Sitars, “My Favorite Things”

from Great International Hits

unknown



Vishal & Shekhar, “Deewangi Deewangi”

from Om Shanti Om (Original Motion Picture Soundtrack)

T-Series - 2007



Meet Bros Anjjan, “Chittiyaan Kalaiyaan”

from Roy (Original Motion Picture Soundtrack)

T-Series - 2015



A. R. Rahman, “Mitwa”

from Lagaan (Original Motion Picture Soundtrack)

Sony Music Entertainment India Pvt. Ltd. - 2001



A. R. Rahman, “Jai Ho”

from Slumdog Millionaire (Original Motion Picture Soundtrack)

T-Series - 2009



Shreya Ghoshal, “Nagada Sang Dhol (From "Goliyon Ki Raasleela Ram-Leela") [Remix]”

from Nagada Sang Dhol (From "Goliyon Ki Raasleela Ram-Leela") - Single

Eros Now Music - 2022



Vaishali Samant, “Cham Cham Karta”

from unknown

unknown - 2022



Shreya Ghoshal, Vaishali Made & Siddharth - Garima, “Pinga”

from Bajirao Mastani (Original Motion Picture Soundtrack)

Eros Now Music - 2015



Nakash Aziz, Antara Mitra & Pritam, “Saree Ke Fall Sa”

from R...Rajkumar (Original Motion Picture Soundtrack)

Sony Music / Eros Now Music - 2013



Specialist & Tru-Skool, “Dhaaru Pee Ke (feat. Kaka Bhainiawala)”

from Repazent

VIP Records - 2006



B21 & Jassi Sidhu, “Darshan (feat. DJ Vix)”

from Aashiqui

Moviebox Birmingham Limited - 2004



Panjabi MC

Boliyan

Rough Guide to Bhangra



Raf Saperra, Sukshinder Shinda

Snake Charmer

Snake Charmer

Juquebox Records