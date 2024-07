Notes: Daphni, “Cos-Ber-Zam Ne Noya (Daphni Mix)”

from Jiaolong

Jiaolong - 2012



Zohra, “Badala Zamana”

from Badala Zamana - Single

Music Take Me Up - 2021



Al Massrieen, “Sah”

from Modern Music (Habibi Funk 006)

HABIBI Funk Records - 2017



Suda Cheunbarn, “Funky Broadway”

from Thai Beat A Go Go Vol 2

Subliminal Sounds



Jackatchan, “Soo Kwarm Rak Khorng Phom Doo Dai”

from Thai Beat A Go Go Vol 2

Subliminal Sounds



Betty Chung, “Bang Bang”

from Bang Bang - Single

EMI (Hong Kong) Ltd - 1968



Kai Ishiguro, “Drive Crazy”

from Yokohama Ragtime

Victor Entertainment



Abel Lima, “Corre Riba, Corre Baixo”

from Space Echo

Analog Africa - 2016



Dennis Cruz, “El Sueño (feat. Martina Camargo)”

from El Sueño (feat. Martina Camargo) - Single

Kontor Records - 2018



Junip, “Oba, La Vem Ela”

from Oba, Lá Vem Ela - Single

City Slang - 2012



José González, “How Low”

from In Our Nature

Peacefrog Records - 2007



Angelica Garcia, “Paloma”

from Gemelo

Liberator Music / Partisan Records - 2024



Korla Pandit, “Spanish Eyes”

from Remembering Korla Pandit

Dejavu Record Co. - 1999



Zakir Hussain - chat with Zakir Hussain at Richmond Folk Fest - Sep 2011



Berklee Indian Ensemble & Zakir Hussain, “Lady L”

from Lady L (Live) - EP

Berklee Indian Ensemble / Sony Music Entertainment India Pvt. Ltd. - 2022



Shreya Ghoshal & Sameer Pandit, “Kaise Jiyein”

from Kaise Jiyein - Single

DPMPL - 2024



Neha Kakkar, “Hai Zaroori”

from Hai Zaroori - Single

Poetic Rabbit - 2024



Steve Tibbets and Choying Drolma, “Ngani Troma Pt2”

from Cho

Ryko



Steve Tibbets and Choying Drolma, “Kyema Mimin”

from Cho

RYKO



Arooj Aftab, “Raat Ki Rani”

from Night Reign

Arooj Aftab - 2024



Nusrat Fateh Ali Khan, “Phir Sawan Rut Ki Pawan Chali”

from Phir Sawan Rut Ki Pawan Chali - Single

Oriental Star Agencies Ltd - 2000



Susumu Yokota, “Song of the Sleeping Forest”

from Symbol

P-VINE RECORDS - 2004



Alexandroid, “Edinorog”

from False Starts

Lo Recordings - 2004



Wagonchrist, “Workout”

from Tally Ho!

unknown



박혜진 Park Hye Jin, “Never Die”

from Before I Die

Ninja Tune - 2021



Peggy Gou, “I Go”

from I Hear You

XL Recordings - 2024



Sade & Red Hot Org, “By Your Side”

from Red Hot + Riot

Red Hot Organization - 2002



The Co-Operators, “Bitter Sweet (feat. Joe Yorke)”

from Sounds from the Fridge

Waggle Dance Records - 2024