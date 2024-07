Notes:



Andres Laredo, “Pava Congona”

from Cumbia Loca

unknown



Los Golden Boys, “La Negra Celina”

from Los Golden Boys: Grandes Exitos

Discos Fuentes - 2008



Miguel Morales con Juan David Herrera, “No Te Detengas”

from Vallenatos de Oro Vol 21

unknown



Armando Hernandez, “La Zenaida”

from El Mejor Interprete Tropical

Discos Fuentes - 2008



Arnando Hernandez, “Celos De Amor”

from 200% Colombianas

unknown



Aniceto Molina, “Cumbia Sampuesana”

from 45"

unknown - 2020



Afrosound, “Caliventura”

from Afrosound of Colombia

Vampisoul



Wganda Kenya, “Fiebre de Lepra”

from Afrosound of Colombia

Vampisoul



Hector Buitrago, “Damaquiel (feat. Ever Suárez, Martina Camargo & Noel Petro)”

from Conector

Nacional



Los Destellos, “Guajira Sicodélica”

from Los Destellos

Latin Music Record - 1968



Tropical Popsicle, “Ghost Beacons”

from Dawn of Delight

Talitres - 2012



Unknown Mortal Orchestra, “Extreme Wealth and Casual Cruelty”

from Multi-Love

Jagjaguwar - 2015



Wilco, “Hot Sun”

from Hot Sun Cool Shroud - EP

dBpm records - 2024



Frou Frou, “Flicks”

from Details

Universal-Island Records Ltd. - 2002



ROSALÍA, “A Palé”

from A Palé - Single

Columbia - 2019



The Co-Operators, “Gentrification (feat. Joe Yorke & the Eastonian Singers)”

from Beating the Doldrums

Waggle Dance Records - 2020



Farouk Adil, “Surface Creek”

from Anthology of Contemporary Music from Middle East

Unexplained Sounds Group



Bab L'Bluz, “Hezalli”

from Swaken

Real World Records - 2024



Yazz Ahmed, “One Girl Among Many (Asmara Remix)”

from Polyhymnia Remixed - EP

Yazz Ahmed - 2020



A.M.R, “Light-Years from Here”

from A Place for Everything

Monstercat - 2020



Rogér Fakhr, “Lady Rain”

from Fine Anyway (Habibi Funk 016)

HABIBI Funk Records - 2021



Night Creatures, “Nach Ley”

from Night Creatures 'Baatein Dil Ki'

EMI Pakistan - 1993



Saâda Bonaire, “You Could Be More as You Are”

from Saâda Bonaire

Vibe+Groove - 2013



Ngọc Lan, “Tinh La Soi To”

from Niềm Đau Của Cát

Lang Van Inc - 2002



Saigon Soul Revival, “Ai Thật Lòng Yêu Ai Nicodemus Remix”

from Mối Lương Duyên

Saigon Supersound - 2024



Thái Thanh, “Tóc Mai Sợi Vắn Sợi Dài (Long Curly Hair Sideburns)”

from Bang Vang Shotguns Compilation

Bang Vang Shotguns Compilation



The Doors, “Moonlight Drive” (Reel To Reel version)

from Strange Days

Elektra