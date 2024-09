Notes: vinyl from Singapore, Cambodia, and Vietnam for the first hour, and lots more surprises for the second hour…



The Ventures, “Telstar”

from Play Telstar, the Lonely Bull & Others

Capitol Records (CAP) - 1962



Zaleha Hamid, “Terpikat”

from Lagu2 Pop Vol 4 - GUO URLP 7008

GUO



Zaleha Hamid & Jasni, “Lodeh Mak Lodek”

from Lagu2 Pop Vol 4 - GUO URLP 7008

GUO



The Ventures, “Calcutta”

from Play Telstar, the Lonely Bull & Others

Capitol Records (CAP) - 1962



Ros SereySothea, “Tonight Dance”

from Cambodia Rock Spectacular Vol 2

unknown



Pan Ron, “Pail Loung Rom (Go To Dance)”

from Cambodia Rock Spectacular Vol 2

unknown



Ros Serey Sothear, “Oun Chong Rom Meng Ning Bong (I wanna Dance with you)”

from Cambodia Rock Spectacular Vol 2

unknown



Sin Sisamouth and Ros Serey Sothea, “Yuvachon Yuvatey Samai Tmai (New Gen Youth)”

from Cambodia Rock Spectacular Vol 2

unknown



Ros Sereysothea, “Gunya Rouh Sroh (Miss Beautiful)”

from Cambodia Rock Spectacular Vol 3

unknown



Pan Ron, “Tonsai Mok Pi Na”

from Cambodia Rock Spectacular Vol 3

unknown



Sin Sisamouth & Girls, “Onguyng Keuy Bey”

from Cambodia Rock Spectacular Vol 3

unknown



Connie Kim, “Que Huong Con Chim Hoa Binh”

from Kim Dang 5

unknown



Thanh Lanh, “Chuyen Nang Oanh”

from Kim Dang 5

unknown



Thanh Tuyen, “Gian Nhau Mot Tuan”

from Kim Dang 5

unknown



Hung Cuong & Mai Le Huyen, “Song Cho Nhau”

from Saigon Supersound Vol 1

Saigon Supersound



Carol Kim & Saigon Supersound, “Tình Ta Như Lửa Đơm Hoa”

from Saigon Supersound, Vol. 1

INFRACom! - 2017



Carol Kim & Saigon Supersound, “Điệu ru nước mắt”

from Saigon Supersound, Vol. 3

Saigon Supersound - 2022



Elvis Phuong, “Bai ca Ngong (The Crazy Song)”

from Saigon Rock and Soul

Sublime Frequencies



Bang Chan, “Nhung dom mat hoa chau (Fireballs)”

from Saigon Rock and Soul

Sublime Frequencies



Thanh Mai, “Toc Mai Soi Van Soi Dai (Long Uneven Hair)”

from Saigon Rock and Soul

Sublime Frequencies



Bibi Club, “Rue du Repos”

from Feu de garde

Secret City Records - 2024



Yeni Nostalji, “Senin Üzgün Gülün”

from Yeni Nostalji

Ropeadope - 2018



Juniore, “Méditerranée”

from Trois, Deux, Un

Le Phonographe - 2024



Las Palabras & Angélica Garcia, “La Misma Luna”

from La Misma Luna - Single

La Castanya - 2024



LISA, “New Woman (feat. ROSALÍA)”

from New Woman (feat. ROSALÍA) - Single

RCA - 2024



NewJeans, “Supernatural”

from Supernatural - Single

ADOR - 2024



aespa, “Hot Mess”

from Hot Mess - Single

WARNER - 2024



PURPLE KISS, “BBB”

from BXX - EP

Victor



Jay Park, “Solo (feat. Hoody)”

from Solo - Single

Genie Music - 2015