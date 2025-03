Notes:



Sidibe, “Tellin' U (Pat Lok Remix)”

from Tellin' U (Pat Lok Remix) - Single

Sidibe Music - 2022



Beyoncé, “BREAK MY SOUL”

from RENAISSANCE

Parkwood Entertainment/Columbia - 2022



Peggy Gou, “Starry Night”

from Starry Night - Single

Gudu Records - 2019



Pahua, La Perla & Captain Planet, “Espantapájaros (Captain Planet Remix - Extended Version)”

from Habita Remixes

Razor-N-Tape - 2024



Las Chicas Del Can, “El Negro No Puede”

from Caribe

SG Music - 1988



Nicola Conte, “Forma 2000”

from Forma 2000 - Single

Schema Records



A Tribe Called Quest, “Vibes And Stuff”

from The Low End Theory

Jive - 1991



Roy Ayers, “Sunshine (Demo)”

from Virgin Ubiquity II

BBE Music - 2018



José González, “Slow Moves”

from Veneer

Telegram Studios - 2003



José González, “Remain”

from Veneer

Telegram Studios - 2003



José González, “How Low”

from In Our Nature

Peacefrog Records - 2007



Sun V Set, “Water Curse”

from Curious Wave

Sun V Set - 2023



Beth Gibbons, “Floating on a Moment”

from Lives Outgrown

Domino Recording Co - 2024



Bonobo, “Between the Lines (feat. Bajka)”

from Days To Come

Ninja Tune - 2006



Orquesta Soul, “Eleanor Rigby”

from Bugalu

Dot



Blockhead, “That Olde Timey Sorcery”

from It's Only a Midlife Crisis If Your Life Is Mid

Future Archive Recordings - 2025



Nilüfer Yanya, “L/R”

from PAINLESS

ATO Records / Fontana North - 2022



Nabihah Iqbal, “This World Couldn't See Us”

from DREAMER

Ninja Tune - 2023



Arooj Aftab & Khruangbin, “raat ki rani (Khruangbin Remix)”

from raat ki rani (Khruangbin Remix) - Single

Verve - 2025



Nubya Garcia, “Dawn (feat. Esperanza Spalding)”

from Odyssey

Concord Jazz - 2024



Butcher Brown, “Ibiza”

from Letters From The Atlantic

Concord Jazz - 2025



Laxmikant-Pyarelal Amit Kumar, Alka Yagnik, “Ek Do Teen”

from Tezaab (Acid)

unknown



Lata Mangeshkar & Kishore Kumar, “Ho Pardesia, Pt. 1”

from Mr. Natwarlal (Original Motion Picture Soundtrack)

Saregama - 2017



Asha Bhosle, “Karle Pyar Karle (Sachaa Jhutha / Soundtrack Version)”

from Sachaa Jhutha (OST) - EP

Fontana International - 1970



A. R. Rahman, “Chaiyya Chaiyya”

from Dil Se (Original Motion Picture Soundtrack)

Ishtar Music Pvt. Ltd. - 1998



Bappi Lahiri, “Zindegi Meri Dance”

from Dance Dance

SUPER - 1987



Duran Duran, “Careless Memories”

from Duran Duran

Parlophone UK - 1983