Notes: The Clash, “If Music Could Talk (Remastered)”

from Sandinista! (Remastered)

Sony Music UK - 1980



The Clash, “The Sound of Sinners (Remastered)”

from Sandinista! (Remastered)

Sony Music UK - 1980



The Clash, “Police On My Back (Remastered)”

from Sandinista! (Remastered)

Sony Music UK - 1980



Lee Perry & The Upsetters, “Voodooism”

from Voodooism

unknown



Steel Pulse, “Ravers 12" version”

from True Democracy

Rhino/Elektra - 1982



Steel Pulse, “Your House”

from True Democracy

Rhino/Elektra - 1982



Steel Pulse, “Your House (Dub Version) [Previously Unreleased]”

from True Democracy

Rhino/Elektra - 1982



Say She She, “Cut & Rewind”

from Cut & Rewind

drink sum wtr - 2025



Paralisis Permanente, “El acto (Caja de ritmos)”

from Los singles

WM Spain - 1989



Iggy Pop, “Gardenia”

from Post Pop Depression

Virgin Music UK - 2016



Unknown Mortal Orchestra, “ONE HUNDRED BATS”

from CURSE - EP

Jagjaguar



Unknown Mortal Orchestra, “SORCERERS OF SILENCE”

from CURSE - EP

Jagjaguwar - 2025



1-2-6, “Veto”

from We’re Gonna Change the World! Vol. 3

ODL - 2025



The Maniacs, “Who's Been Talkin'”

from We’re Gonna Change the World! Vol. 3

ODL - 2025



Slam Creepers, “Nobody”

from Vansbro Memories

Gazell Records - 1995



The Telstars, “Where Can He Be”

from We’re Gonna Change the World! Vol. 4

ODL - 2025



The Lords, “Walkin' Talkin'”

from We’re Gonna Change the World! Vol. 4

ODL - 2025



Scarlett Ribbon, “Three Roses”

from We’re Gonna Change the World! Vol. 4

ODL - 2025



Palmers, “I'm Confused”

from We’re Gonna Change the World! Vol. 4

ODL - 2025



The Beach Boys, “Airplane”

from Love You - 8Track cartridge

Capitol Records - 1977



The Staple Singers, “Washington We're Watching You”

from City in the Sky - 8Track cartridge

Craft Recordings - 1974



Black Sabbath, “Fairies Wear Boots”

from Paranoid - 8Track cartridge

Sanctuary - 1970



Black Sabbath, “Into the Void”

from Master of Reality - 8Track cartridge

Rhino/Warner Records - 1971



Black Sabbath, “Planet Caravan”

from Paranoid - 8Track cartridge

Rhino/Warner Records - 1970



The Doors, “When the Music's Over (Live)”

from Absolutely Live - 8Track cartridge

Rhino/Elektra - 1970



Golden stars - futari no ginza



various from Chalice A Fe Dub - Trojan Records - * ~ ~* ~*~ ~* ~*~ ~*