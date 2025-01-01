The older archives (>10 years old) have been substantially recovered -- more than 23,800 files' worth -- and are now reachable through the search engine and via file download. Email here if you have any questions.
Program Information
The Motherland Influence
Music
Graybeard
 Motherland Influence  Contact Contributor
Oct. 6, 2025, midnight
African, Latin & Caribbean music.
WRIR 97.3 FM
Richmond VA USA
www.wrir.org
Mose Fan Fan & Orchestre Somo Somo "Hello Hello (program theme song)" from Hello Hello on Sterns
Bio Ritmo "Lisandra" from Bionico on Locutor Records
Kadencia "Puerto Rico Te Extraño" from En Otro Barrio on Kadencia
Discos Pacífico All Stars & Balimaya Project "Nuestro Latido" from CALIMA on Discos Pacífico + Jazz Refreshed
Alex Cuba & Roberto Vizcaino Jr "Espíritu Temba" from Espíritu Temba - Single on Caracol Records
Omara Portuondo "Por Eso Yo Soy Cubano" from Eternamente Omara on Warner Music
Orquesta La Muralla "Como Me La Pida" from Como Me La Pides on Hyperopia Records
Los Caligaris "Mi vida sin tu vida" from Mi vida sin tu vida - Single on Altafonte under exclusive license from KMS PRODUCCIONES SRL.
Trio Ternura "A Gira" from Trio Ternura (Compacto 1973) - Single on Universal Music Ltda.
Zapapaya "El Preso (Edit)" from El Preso - Single on Discos Fuentes
Fruko y Sus Tesos "El Preso (with Wilson "Saoko" Manyoma)" from Fruko El Grande on Discos Fuentes
Juan Formell y Los Van Van "Esto Te Pone la Cabeza Mala" from Te Pone la Cabeza Mala on Starhouse Media / Tata
Mariachi Los Camperos "El pasajero (The Passerby)" from De Ayer para Siempre on Smithsonian Folkways Recordings
Fito Olivares Y Su Grupo "El Paso Del Canguro" from Pa‘ Bailar on Fito olivares y Su Grupo Sabrosura TM
Bongo District "Bongo Bong" from Motelito Flores - EP on 90DB
YEISON LANDERO "Catricumbia" from Catricumbia - Single on Independent
João do Pifi "Garoto do pife" from Folclore Alagoano on Sunset Entretenimento
Manteca "Afro Funky" from Ritmo y Sabor (Digitally Remastered) on Essential Media Group
Elvis Crespo "Suavamente" from Caliente Pop Latino on Metacom Music
La Sonora de Lucho Macedo "Psicosis" from Golazo! Bugalu Tropical, Volume 4 on Vampisoul
Olamina & Awareness "NO MATTER (How Hard I Try)" from Chant Down Babylon on 15 NORTH RECORDS
Sister Nancy "Armageddon" from Armageddon on Ariwa Sounds Ltd
Clive Matthews & Lone Ark "Sermon On The Mount" from Going Home on Evidence Music
Bim Sherman/Singers & Players "Revolution" from On-U Sound Crash (Slash & Mix) on On-U Sound Records
Antibalas "La Ceiba" from Hourglass on Daptone
Wganda Kenya "La Trompeta Loca" from The AfroSound Of Columbia on Vampisoul

01:59:56 1 Sept. 21, 2025
  View Script
    
 00:58:48  192Kbps mp3
(MB) Stereo		 3 Download File...
