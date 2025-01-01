Mose Fan Fan & Orchestre Somo Somo "Hello Hello (program theme song)" from Hello Hello on Sterns Bio Ritmo "Lisandra" from Bionico on Locutor Records Kadencia "Puerto Rico Te Extraño" from En Otro Barrio on Kadencia Discos Pacífico All Stars & Balimaya Project "Nuestro Latido" from CALIMA on Discos Pacífico + Jazz Refreshed Alex Cuba & Roberto Vizcaino Jr "Espíritu Temba" from Espíritu Temba - Single on Caracol Records Omara Portuondo "Por Eso Yo Soy Cubano" from Eternamente Omara on Warner Music Orquesta La Muralla "Como Me La Pida" from Como Me La Pides on Hyperopia Records Los Caligaris "Mi vida sin tu vida" from Mi vida sin tu vida - Single on Altafonte under exclusive license from KMS PRODUCCIONES SRL. Trio Ternura "A Gira" from Trio Ternura (Compacto 1973) - Single on Universal Music Ltda. Zapapaya "El Preso (Edit)" from El Preso - Single on Discos Fuentes Fruko y Sus Tesos "El Preso (with Wilson "Saoko" Manyoma)" from Fruko El Grande on Discos Fuentes Juan Formell y Los Van Van "Esto Te Pone la Cabeza Mala" from Te Pone la Cabeza Mala on Starhouse Media / Tata Mariachi Los Camperos "El pasajero (The Passerby)" from De Ayer para Siempre on Smithsonian Folkways Recordings Fito Olivares Y Su Grupo "El Paso Del Canguro" from Pa‘ Bailar on Fito olivares y Su Grupo Sabrosura TM Bongo District "Bongo Bong" from Motelito Flores - EP on 90DB YEISON LANDERO "Catricumbia" from Catricumbia - Single on Independent João do Pifi "Garoto do pife" from Folclore Alagoano on Sunset Entretenimento Manteca "Afro Funky" from Ritmo y Sabor (Digitally Remastered) on Essential Media Group Elvis Crespo "Suavamente" from Caliente Pop Latino on Metacom Music La Sonora de Lucho Macedo "Psicosis" from Golazo! Bugalu Tropical, Volume 4 on Vampisoul Olamina & Awareness "NO MATTER (How Hard I Try)" from Chant Down Babylon on 15 NORTH RECORDS Sister Nancy "Armageddon" from Armageddon on Ariwa Sounds Ltd Clive Matthews & Lone Ark "Sermon On The Mount" from Going Home on Evidence Music Bim Sherman/Singers & Players "Revolution" from On-U Sound Crash (Slash & Mix) on On-U Sound Records Antibalas "La Ceiba" from Hourglass on Daptone Wganda Kenya "La Trompeta Loca" from The AfroSound Of Columbia on Vampisoul