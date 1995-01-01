Notes: 1) Somo Somo & Mose Fan Fan (RDCongo)

Hello Hello (program theme song)

Hello Hello

Stern’s Africa – 1995



2) Manu Dibango (Cameroon)

Senga Abele (feat. MC Mell’o)

The Rough Guide to African Rap: Rappers, Rebels and Ragamuffins

World Music Network - 2004



3) Manu Dibango (Cameroon)

Bana ba Cameroun

Fleurs Musicales du Cameroun

Afrovision - 1985



4) Patrick Jean-Marie (Guadelope)

Dual

Atika

Symbole - 2023



5) Dédé Saint-Prix (Martinique)

La Kou-a

Melanj

Buda Musique - 2007



6) Modou Touré (Senegal)

Lou Xew

Touki

ARC - 2020



7) Xalam (Senegal)

Fama Yalla

Africa

Production Xalam – 1987



8) Meiway (Cote d’Ivoire)

Jamais 203

Jamais 203 (300% Zoblazo)

Meiway Organisation - 1993



9) Nyanka Bel (Cote d’Ivoire)

I Wassado

African Pearls: Cote d’Ivoire, West African Crossroads

Syllart Productions - 2009



10) Les Sympathics de Porto-Novo Benin (Benin)

Cust No De Kill

Les Sympathics de Porto-Novo Benin, Vol. 2

Acid Jazz UK – 1979



11) L’International Avohou Pierre et Le T.P. Poly-Rythmo de Cotonou (Benin)

Zou Ma Vé Sè Ou

L’International Avohou Pierre et Le T.P. Poly-Rythmo de Cotonou

Echos Sonores du Benin (ESB) – 1980s



PART B

12) Estrellas de Buena Vista (Cuba)

Chan Chan (feat. Carlos Calunga & Pancho Amat)

Live in Havana

One World Records - 2025



13) Havana Negra (Cuba)

Carnavál de Almas

Havana Negra

Zanja Records - 2024



14) Cidadão Instigado (Brazil)

O Pobre dos Dentes de Duro

Brazil Calssics 7: What’s Happening in Pernambuco: New Sounds of the Brazilian Northeast

Luaka Bop – 2007



15) Vieira e Seu Conjunto (Brazil)

Melõ do Bode

Jambú e Os Míticos sons da Amazõnia

Analog Africa – 2019



16) Black So Man (Burkina Faso)

Maman

Tout le Monde et Personne

Secousse Records – 2021



17) Kady Diarra (Burkina Faso)

Noumou Soumani

Noumou

Lamastrock – 2009



18) Coumba Sidibé (Mali)

Djagolla

Sanghan

Camara Production – 1996



19) Trio da Kali (Mali)

Celasigi

Bagola

One World Records – 2025



20) Puto Portugués (Angola)

Cherry

Alma

LS Republicano – 2019



21) Proletário (Angola)

Sawaya

Caminhada

GTM – 2008