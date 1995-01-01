|
Program Information
The Motherland Influence
Music
DJ Daudi (David Noyes)
Motherland Influence
Sept. 29, 2025, midnight
African, Latin & Caribbean music
WRIR 97.3 FM Richmond VA USA
www.wrir.org
|1) Somo Somo & Mose Fan Fan (RDCongo)
Hello Hello (program theme song)
Hello Hello
Stern’s Africa – 1995
2) Manu Dibango (Cameroon)
Senga Abele (feat. MC Mell’o)
The Rough Guide to African Rap: Rappers, Rebels and Ragamuffins
World Music Network - 2004
3) Manu Dibango (Cameroon)
Bana ba Cameroun
Fleurs Musicales du Cameroun
Afrovision - 1985
4) Patrick Jean-Marie (Guadelope)
Dual
Atika
Symbole - 2023
5) Dédé Saint-Prix (Martinique)
La Kou-a
Melanj
Buda Musique - 2007
6) Modou Touré (Senegal)
Lou Xew
Touki
ARC - 2020
7) Xalam (Senegal)
Fama Yalla
Africa
Production Xalam – 1987
8) Meiway (Cote d’Ivoire)
Jamais 203
Jamais 203 (300% Zoblazo)
Meiway Organisation - 1993
9) Nyanka Bel (Cote d’Ivoire)
I Wassado
African Pearls: Cote d’Ivoire, West African Crossroads
Syllart Productions - 2009
10) Les Sympathics de Porto-Novo Benin (Benin)
Cust No De Kill
Les Sympathics de Porto-Novo Benin, Vol. 2
Acid Jazz UK – 1979
11) L’International Avohou Pierre et Le T.P. Poly-Rythmo de Cotonou (Benin)
Zou Ma Vé Sè Ou
L’International Avohou Pierre et Le T.P. Poly-Rythmo de Cotonou
Echos Sonores du Benin (ESB) – 1980s
PART B
12) Estrellas de Buena Vista (Cuba)
Chan Chan (feat. Carlos Calunga & Pancho Amat)
Live in Havana
One World Records - 2025
13) Havana Negra (Cuba)
Carnavál de Almas
Havana Negra
Zanja Records - 2024
14) Cidadão Instigado (Brazil)
O Pobre dos Dentes de Duro
Brazil Calssics 7: What’s Happening in Pernambuco: New Sounds of the Brazilian Northeast
Luaka Bop – 2007
15) Vieira e Seu Conjunto (Brazil)
Melõ do Bode
Jambú e Os Míticos sons da Amazõnia
Analog Africa – 2019
16) Black So Man (Burkina Faso)
Maman
Tout le Monde et Personne
Secousse Records – 2021
17) Kady Diarra (Burkina Faso)
Noumou Soumani
Noumou
Lamastrock – 2009
18) Coumba Sidibé (Mali)
Djagolla
Sanghan
Camara Production – 1996
19) Trio da Kali (Mali)
Celasigi
Bagola
One World Records – 2025
20) Puto Portugués (Angola)
Cherry
Alma
LS Republicano – 2019
21) Proletário (Angola)
Sawaya
Caminhada
GTM – 2008
Sept. 28, 2025
