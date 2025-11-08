Sending our radio signal into space, a cosmic ambassador of human diversity and culture. This hour, new music from Pernambuco in North Eastern Brazil, rockin' Kurdish spike fiddle from Tehran, another debut from Tunisian Canadian project, Didon, Baltic ska from Moldova and Welsh meets Latin from Carwyn Ellis & Rio 18. Lock onto our signal. World Beat Canada Radio!
Grupo Bongar & Maga Bo - Manhaca Makaperkum - DNB Princesa Afrotronix - Oda Ye CANCON Didon - Ballyah CANCON Mehrnam Rastegari - Kabouki WITCH - Quenless King Dubmones - Pet Semetary (Dub Sactuary) Zdob Si Zdub - Bastia Mafia! Talvin Singh - The Beat Goes On Djekady - Democracy Sonova - Feels So Right CANCON Carwyn Ellis & Rio 18 - Te Adoro Ludovico Einaudi, Leo Einaudi - Pathos Remix