The older archives (>10 years old) have been substantially recovered -- more than 23,800 files' worth -- and are now reachable through the search engine and via file download. Email here if you have any questions.
Your support is essential if the service is to continue, there are bandwidth bills to pay every month and failing disk drives toreplace. Volunteers do the work, but disk drives and bandwidth are not free. We encourage you to contribute financially, even a dollar helps. Click here to donate.
Welcome to the new Radio4all website! If you cannot log in, you may need to reset your password. Email here if you need additional support.
 
Program Information
worldbeatcanada radio
exciting global music alternative to jukebox radio
Weekly Program
Cal Koat - host
 Cal Koat  Contact Contributor
Nov. 6, 2025, midnight
Sending our radio signal into space, a cosmic ambassador of human diversity and culture. This hour, new music from Pernambuco in North Eastern Brazil, rockin' Kurdish spike fiddle from Tehran, another debut from Tunisian Canadian project, Didon, Baltic ska from Moldova and Welsh meets Latin from Carwyn Ellis & Rio 18. Lock onto our signal. World Beat Canada Radio!
Calcopyrite Communications
Grupo Bongar & Maga Bo - Manhaca
Makaperkum - DNB Princesa
Afrotronix - Oda Ye CANCON
Didon - Ballyah CANCON
Mehrnam Rastegari - Kabouki
WITCH - Quenless King
Dubmones - Pet Semetary (Dub Sactuary)
Zdob Si Zdub - Bastia Mafia!
Talvin Singh - The Beat Goes On
Djekady - Democracy
Sonova - Feels So Right CANCON
Carwyn Ellis & Rio 18 - Te Adoro
Ludovico Einaudi, Leo Einaudi - Pathos Remix

59:55

World Beat Canada Radio November 8 2025 Download Program Podcast
00:59:55 1 Nov. 6, 2025
Vancouver, BC, Canada
  View Script
    
 00:59:55  128Kbps mp3
(MB) Stereo		 6 Download File...
 