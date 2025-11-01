The older archives (>10 years old) have been substantially recovered -- more than 23,800 files' worth -- and are now reachable through the search engine and via file download. Email here if you have any questions.
Your support is essential if the service is to continue, there are bandwidth bills to pay every month and failing disk drives toreplace. Volunteers do the work, but disk drives and bandwidth are not free. We encourage you to contribute financially, even a dollar helps. Click here to donate.
Welcome to the new Radio4all website! If you cannot log in, you may need to reset your password. Email here if you need additional support.
 
Program Information
State Of The City reports
Action/Event
 Bristol Broadband Co-operative  Contact Contributor
Nov. 7, 2025, midnight



https://politicsthisweek.gn.apc.org/2025/11/not-the-bcfm-politics-show-presented-by-tony-gosling-263/

Download Program Podcast
04:20:00 1 Nov. 7, 2025
  View Script
    
 04:20:00  56Kbps mp3
(MB) None		 25 Download File...
Download Program Podcast
04:20:00 1 Nov. 7, 2025
  View Script
    
 00:40:00  64Kbps mp3
(MB) None		 1 Download File...
Download Program Podcast
04:20:00 1 Nov. 7, 2025
  View Script
    
 00:50:00  64Kbps mp3
(MB) None		 1 Download File...
Download Program Podcast
04:20:00 1 Nov. 7, 2025
  View Script
    
 00:20:00  64Kbps mp3
(MB) None		 1 Download File...
Download Program Podcast
04:20:00 1 Nov. 7, 2025
  View Script
    
 00:25:00  64Kbps mp3
(MB) None		 1 Download File...
Download Program Podcast
04:20:00 1 Nov. 7, 2025
  View Script
    
 00:10:00  64Kbps mp3
(MB) None		 1 Download File...
Download Program Podcast
04:20:00 1 Nov. 7, 2025
  View Script
    
 00:25:00  64Kbps mp3
(MB) None		 1 Download File...
Download Program Podcast
04:20:00 1 Nov. 7, 2025
  View Script
    
 00:15:00  64Kbps mp3
(MB) None		 1 Download File...
Download Program Podcast
04:20:00 1 Nov. 7, 2025
  View Script
    
 00:15:00  64Kbps mp3
(MB) None		 1 Download File...
Download Program Podcast
04:20:00 1 Nov. 7, 2025
  View Script
    
10   00:45:00  64Kbps mp3
(MB) None		 1 Download File...
 