The older archives (>10 years old) have been substantially recovered -- more than 23,800 files' worth -- and are now reachable through the search engine and via file download. Email here if you have any questions.
Your support is essential if the service is to continue, there are bandwidth bills to pay every month and failing disk drives toreplace. Volunteers do the work, but disk drives and bandwidth are not free. We encourage you to contribute financially, even a dollar helps. Click here to donate.
Welcome to the new Radio4all website! If you cannot log in, you may need to reset your password. Email here if you need additional support.
 
Program Information
Ambiance Congo
Music
David Noyes (aka DJ Daudi)
 Motherland Influence  Contact Contributor
Nov. 17, 2025, midnight
Congolese popular music
WRIR 97.3 FM
Richmond VA USA
www.wrir.org
1) King Kester Emeneya & Victoria Eleison Dream Team Dream Band
SEBENE FROM DORIS ILOKO (program theme song)
PAS DE CONTACT
Black Music - 1995

2) Stukas Boys & Lita Bembo
SOUCI
EKONDA SACCADE, VOL. 1 (1969 – 1974)
Ngoyarto - 2011


3) Lita Bembo et Le Stukas du Zaire
KIBATA
DON DASS VOL 3
Disco Stock - 1985

4) L’Orchestre Stukas
MAYOUMA
STUKAS INTERPRÈTE Sam SAMBA – BALLADE A LIBREVILLE
Editions Musiclub – 1986

5) Youlou Mabiala
SANTA
MARIE BIMA (MON AVOCAT A VOYAGÉ 2e ÉPISODE
YM Productions – 1986

6) Faya Tess
MAMOU
AU TEMPS DES CLASSIQUES, VOL. 10 - 11
Air Monde Culture - 2021

7) Jossart Nyoka Longo & Zaiko Langa Langa
SOUVENIR MASA (REMIX)
MAKINU
ProZal / Production Zaiko Langa Langa – 2025

8) Zola Tempo
KOUMBELA
ON VA S’AMUSER
Editions N’Diaye– 2000

9) Bozi Boziana et l’Anti-Choc
C’EST PA COMME ÇA
DOUKOURE, VOL. 2
Glenn Music – 2014

10) Viva la Musica
AMOUR FOU
NOUVELLE GÉNÉRATION
Gina Kiakou Production – 1997

11) Viva la Musica
CHÉRIE ALPHA
NOUVELLE GÉNÉRATION
Gina Kiakou Production – 1997

12) Papa Wemba, Stino Mubi & Viva la Musica
ZOULEMA
FEMME SANS BIJOUX
Flash Diffusion Business – 2010

13) Orchestre Sinza Kitoko
WABA-KANDI-TETOKA
ORCHESTRE SINZA KITOKO
Sonafric - 1977

14) Vicky & Lovy du Zaire
CONSEIL D’AMI
VICKY & LOVY DU ZAIRE (1971, 1972, 1973)
Sonodisc - 1993

15) Franco & O.K. Jazz
MOBALI NA NGAI AZALI ETUDIENT NA MPOTO
FRANCO LUAMBO MAKIADI PRESENTS LES EDITIONS POPULAIRES (1968 - 1970)
Planet Ilunga – 2024

16) Verckys & L’Orchestre Vévé
SAKUMUNA, PT. 1 & 2
L’AFRIQUE DANSE NO. 11
African – 1975

Download Program Podcast
01:58:36 1 Nov. 16, 2025
  View Script
    
 01:58:36  128Kbps mp3
(MB) Stereo		 2 Download File...
 