Program Information
|Ambiance Congo
|Music
|David Noyes (aka DJ Daudi)
| Motherland Influence Contact Contributor
|Nov. 17, 2025, midnight
| Congolese popular music
|WRIR 97.3 FM
Richmond VA USA
www.wrir.org
|1) King Kester Emeneya & Victoria Eleison Dream Team Dream Band
SEBENE FROM DORIS ILOKO (program theme song)
PAS DE CONTACT
Black Music - 1995
2) Stukas Boys & Lita Bembo
SOUCI
EKONDA SACCADE, VOL. 1 (1969 – 1974)
Ngoyarto - 2011
3) Lita Bembo et Le Stukas du Zaire
KIBATA
DON DASS VOL 3
Disco Stock - 1985
4) L’Orchestre Stukas
MAYOUMA
STUKAS INTERPRÈTE Sam SAMBA – BALLADE A LIBREVILLE
Editions Musiclub – 1986
5) Youlou Mabiala
SANTA
MARIE BIMA (MON AVOCAT A VOYAGÉ 2e ÉPISODE
YM Productions – 1986
6) Faya Tess
MAMOU
AU TEMPS DES CLASSIQUES, VOL. 10 - 11
Air Monde Culture - 2021
7) Jossart Nyoka Longo & Zaiko Langa Langa
SOUVENIR MASA (REMIX)
MAKINU
ProZal / Production Zaiko Langa Langa – 2025
8) Zola Tempo
KOUMBELA
ON VA S’AMUSER
Editions N’Diaye– 2000
9) Bozi Boziana et l’Anti-Choc
C’EST PA COMME ÇA
DOUKOURE, VOL. 2
Glenn Music – 2014
10) Viva la Musica
AMOUR FOU
NOUVELLE GÉNÉRATION
Gina Kiakou Production – 1997
11) Viva la Musica
CHÉRIE ALPHA
NOUVELLE GÉNÉRATION
Gina Kiakou Production – 1997
12) Papa Wemba, Stino Mubi & Viva la Musica
ZOULEMA
FEMME SANS BIJOUX
Flash Diffusion Business – 2010
13) Orchestre Sinza Kitoko
WABA-KANDI-TETOKA
ORCHESTRE SINZA KITOKO
Sonafric - 1977
14) Vicky & Lovy du Zaire
CONSEIL D’AMI
VICKY & LOVY DU ZAIRE (1971, 1972, 1973)
Sonodisc - 1993
15) Franco & O.K. Jazz
MOBALI NA NGAI AZALI ETUDIENT NA MPOTO
FRANCO LUAMBO MAKIADI PRESENTS LES EDITIONS POPULAIRES (1968 - 1970)
Planet Ilunga – 2024
16) Verckys & L’Orchestre Vévé
SAKUMUNA, PT. 1 & 2
L’AFRIQUE DANSE NO. 11
African – 1975
