Program Information
|Action/Event
|David Noyes (aka DJ Daudi)
| Motherland Influence Contact Contributor
|Dec. 1, 2025, midnight
| Congolese popular music
|WRIR 97.3 FM
Richmond VA USA
www.wrir.org
|1) King Kester Emeneya & Victoria Eleison Dream Team Dream Band
SEBENE FROM DORIS ILOKO (program theme song)
PAS DE CONTACT
Black Music - 1995
2) Cindy le Coeur
CHEMIN DE LA VIE
CINDY CHANTE KOFFI, VOL. 1
Planète Music - 2009
3) Wawali Bonane & L’Afrisa International
MICHELLE MARINE
L’INCARNATION DE TABU LEY ROCHEREAU
Folk Soum - 2024
4) Serge Mabiala
NZILA VELELE
HOMMAGE A KING KESTER EMENEYA
Serge Mabiala – 2025
5) Général Defao
WEYA
LA GUERRE DE 100 ANS
Les Editions Simon Lowe – 1999
6) Biya Chante
HOMMAGE A PEPE KALLE
COCKTAIL MOLOTOV
Production Timothee Mbozo - 2010
7) Jimmy Cliff & OK Jazz
SHOUT FOR FREEDOM
SHOUT FOR FREEDOM
Tamukati – 1987
8) Syran Mbenza
RUMBA O DEMBA (FEAT. WUTA MAYI)
RUMBA AFRICA
Hysa Productions– 2025
9) Faya Tess
BA DINOSAURES
SUBLIME FAYA
une plume une voix une guitare – 2020
10) Pierre Moutouari
VÉVÉ
LE GRAND RETOUR DE PIERRE MOUTOUARI
Eddy-Son – 1980
11) Choc Langa Langa
TOSENGOLI BANGO PT. 1 (LIVE)
TOSENGOLI BANGO (LIVE)
Jimmy’s Production – 2013
12) Cele Le Roi & Viva la Musica
PARISIEN
AMEN
Sonima Music – 2007
13) Ballou Canta
KUMBE KUMBE
SOUKOUSS STARS
Saxone Music - 1989
14) Bombenga Wewando de Vox Africa, Carlyto Lassa
NAOMBA RAZI
BOBENGA-WEWANDA DE VOX AFRICA, CARLYTO LASSA - DUO EXCEPTIONNEL
B. Mas Production - 1996
15) Le T.P.O.K. Jazz
TOKOMA BA CAMARADE PAMBA
FRANCOPHONIC, VOL. 2)
Editions Populaires – 2009
|01:58:38
|1
| Nov. 30, 2025
| View Script
|1
| 01:58:38
| 128Kbps mp3
(MB) Stereo
|2
