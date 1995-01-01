The older archives (>10 years old) have been substantially recovered -- more than 23,800 files' worth -- and are now reachable through the search engine and via file download. Email here if you have any questions.
Program Information
Action/Event
David Noyes (aka DJ Daudi)
 Motherland Influence  Contact Contributor
Dec. 1, 2025, midnight
Congolese popular music
WRIR 97.3 FM
Richmond VA USA
www.wrir.org
1) King Kester Emeneya & Victoria Eleison Dream Team Dream Band
SEBENE FROM DORIS ILOKO (program theme song)
PAS DE CONTACT
Black Music - 1995

2) Cindy le Coeur
CHEMIN DE LA VIE
CINDY CHANTE KOFFI, VOL. 1
Planète Music - 2009


3) Wawali Bonane & L’Afrisa International
MICHELLE MARINE
L’INCARNATION DE TABU LEY ROCHEREAU
Folk Soum - 2024

4) Serge Mabiala
NZILA VELELE
HOMMAGE A KING KESTER EMENEYA
Serge Mabiala – 2025

5) Général Defao
WEYA
LA GUERRE DE 100 ANS
Les Editions Simon Lowe – 1999

6) Biya Chante
HOMMAGE A PEPE KALLE
COCKTAIL MOLOTOV
Production Timothee Mbozo - 2010

7) Jimmy Cliff & OK Jazz
SHOUT FOR FREEDOM
SHOUT FOR FREEDOM
Tamukati – 1987

8) Syran Mbenza
RUMBA O DEMBA (FEAT. WUTA MAYI)
RUMBA AFRICA
Hysa Productions– 2025

9) Faya Tess
BA DINOSAURES
SUBLIME FAYA
une plume une voix une guitare – 2020

10) Pierre Moutouari
VÉVÉ
LE GRAND RETOUR DE PIERRE MOUTOUARI
Eddy-Son – 1980

11) Choc Langa Langa
TOSENGOLI BANGO PT. 1 (LIVE)
TOSENGOLI BANGO (LIVE)
Jimmy’s Production – 2013

12) Cele Le Roi & Viva la Musica
PARISIEN
AMEN
Sonima Music – 2007

13) Ballou Canta
KUMBE KUMBE
SOUKOUSS STARS
Saxone Music - 1989

14) Bombenga Wewando de Vox Africa, Carlyto Lassa
NAOMBA RAZI
BOBENGA-WEWANDA DE VOX AFRICA, CARLYTO LASSA - DUO EXCEPTIONNEL
B. Mas Production - 1996

15) Le T.P.O.K. Jazz
TOKOMA BA CAMARADE PAMBA
FRANCOPHONIC, VOL. 2)
Editions Populaires – 2009

01:58:38 1 Nov. 30, 2025
  View Script
    
 01:58:38  128Kbps mp3
(MB) Stereo
 