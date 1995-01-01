|
Program Information
|Ambiance Congo
|11
|David Noyes (aka DJ Daudi)
| Motherland Influence Contact Contributor
|Dec. 15, 2025, midnight
| Congolese popular music
|WRIR 97.3 FM
Richmond VA USA
www.wrir.org
|1) King Kester Emeneya & Victoria Eleison Dream Team Dream Band
SEBENE FROM DORIS ILOKO (program theme song)
PAS DE CONTACT
Black Music - 1995
2) Papa Noel & Papy Oveido
MOLIMBO (feat. Nyboma)
BANA CONGO
Tumi Music - 2002
3) Kanta Nyboma
LOMBOTO
KANTA D’OR
une plume une voix une guitar - 1985
4) Quatre Etoiles (4 Stars)
PAPY SADOLA (feat. Nyboma)
NYBOMA GREATEST HITS
King Jimmy Enterprises – 1987
5) Papa Noel
ZA MOKE
YA NONO
Rythmes et Musique – 1980s
6) Bantous Jazz
LE 2e WHISKEY (feat. Papa Noel)
LES MERVEILLES DU PASSE (1962-1964, VOL. 3)
African/Sonodisc – 1985
7) Vicky & Lovy du Zaire
ATOINI
VICKY & LOVY DU ZAIRE (1971, 1972, 1973)
Sonodsc– 1993
8) Franco, Vicky et L’OK Jazz
NAKOLELA EPAYI YA NINI ? (feat. Vicky Longomba)
FRANCO, VICKY ET L’OK JAZZ 1963 1965 1966
African/Sonodisc – 1992
9) Franco & Le T.P. O.K. Jazz
TEATAMENT YA BOWULE (feat. Malage de Lugendo)
LE GRAND MAITRE FRANCO ET LE TOUT PUISSANT O.K. JAZZ
Esperance – 1990
10) Malage de Lugendo
POUR LE MEILLEUR
ABULUNGANI
Cavern Records – 1997
11) Fally Ipupa
NYOKALESSE
ARSENAL DE BELLES MELODIES
Obouo Productions – 2009
12) Fally Ipupa
ASSOCIE
DROIT CHEMIN
Obouo Productions – 2006
13) Werrason
POUBELLE
FLECHE INGETA, VOL. 3
Werrason - 2015
14) Wenge Musica
KALA YI BOEING (feat. Werrason)
KALA YI BOEING
Ngoyarto – 1993
15) Orchestre Les Kinois
CHRISTMAS
single
Orchestre Les Kinois – 1979
16) Syran Mbenza
NIEKESE MANENO (feat. Samba Mapangala)
RUMBA AFRICA
Hysa Productions - 2025
