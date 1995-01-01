The older archives (>10 years old) have been substantially recovered -- more than 23,800 files' worth -- and are now reachable through the search engine and via file download. Email here if you have any questions.
Program Information
Ambiance Congo
11
David Noyes (aka DJ Daudi)
 Motherland Influence  Contact Contributor
Dec. 15, 2025, midnight
Congolese popular music
WRIR 97.3 FM
Richmond VA USA
www.wrir.org
1) King Kester Emeneya & Victoria Eleison Dream Team Dream Band
SEBENE FROM DORIS ILOKO (program theme song)
PAS DE CONTACT
Black Music - 1995

2) Papa Noel & Papy Oveido
MOLIMBO (feat. Nyboma)
BANA CONGO
Tumi Music - 2002

3) Kanta Nyboma
LOMBOTO
KANTA D’OR
une plume une voix une guitar - 1985

4) Quatre Etoiles (4 Stars)
PAPY SADOLA (feat. Nyboma)
NYBOMA GREATEST HITS
King Jimmy Enterprises – 1987

5) Papa Noel
ZA MOKE
YA NONO
Rythmes et Musique – 1980s

6) Bantous Jazz
LE 2e WHISKEY (feat. Papa Noel)
LES MERVEILLES DU PASSE (1962-1964, VOL. 3)
African/Sonodisc – 1985

7) Vicky & Lovy du Zaire
ATOINI
VICKY & LOVY DU ZAIRE (1971, 1972, 1973)
Sonodsc– 1993

8) Franco, Vicky et L’OK Jazz
NAKOLELA EPAYI YA NINI ? (feat. Vicky Longomba)
FRANCO, VICKY ET L’OK JAZZ 1963 1965 1966
African/Sonodisc – 1992

9) Franco & Le T.P. O.K. Jazz
TEATAMENT YA BOWULE (feat. Malage de Lugendo)
LE GRAND MAITRE FRANCO ET LE TOUT PUISSANT O.K. JAZZ
Esperance – 1990

10) Malage de Lugendo
POUR LE MEILLEUR
ABULUNGANI
Cavern Records – 1997

11) Fally Ipupa
NYOKALESSE
ARSENAL DE BELLES MELODIES
Obouo Productions – 2009

12) Fally Ipupa
ASSOCIE
DROIT CHEMIN
Obouo Productions – 2006

13) Werrason
POUBELLE
FLECHE INGETA, VOL. 3
Werrason - 2015

14) Wenge Musica
KALA YI BOEING (feat. Werrason)
KALA YI BOEING
Ngoyarto – 1993

15) Orchestre Les Kinois
CHRISTMAS
single
Orchestre Les Kinois – 1979

16) Syran Mbenza
NIEKESE MANENO (feat. Samba Mapangala)
RUMBA AFRICA
Hysa Productions - 2025

01:59:15 1 Dec. 14, 2025
