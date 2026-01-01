12. Hakata Station - Freddie Joachim feat. Nahokimama 13. Samda Pt. 2 - Midan feat. Jazzbois 14. Society Of NIMH - Sankofa & Uncle Fester feat. Denz, JON?DOE, Memphis Reigns and AthenA 15. Silhouettes - Citero 16. Grand - Crotona & Silent Someone (cuts by DJ JS-1) 17. Reign of Truth - Dj Unknown feat. Iomos and King Jus 18. Marginal Gains - Ill Conscious, Alcynoos and Parental 19. The Answer - KLIM Beats 20. His Master Plan - Taylor Made It 21. All My Life - Ace SL feat. Rome Streetz 22. Word - Eklipz 23. Brass Tacks - Count Bass D 24. Ride With It - Phil Tyler feat. Kid Abstrakt 25. Don't Get in the Way - Stu Bangas & Wordsworth 26. Black Inventors - Nova (The Rebel) & BpZy (Baby Paul) feat. Treecie Starr 27. The Sphinx - J. Sands 28. Mutant Powers - Precyce Politix 29. Too Late - Anti Lilly & Phoniks feat. ScienZe 30. Blue Windows - KLIM & Keyness 31. Pondering The Next Move - K-Def
Friday 6PM Eastern Time - 93.3 FM, CFRU Guelph, Ontario
Monday 8PM GMT+1 - YouRadio.nl, Alphen aan den Rijn, Netherlands
Tuesday 4PM ET - 101.7 WMNB-LPFM, North Adams, Massachusetts
Wednesday 10PM Central - 101.5 CJUM Winnipeg, Manitoba
Friday 10PM ET - Indi 101 (CIOI 101.5 FM) Hamilton, Ontario
Sunday 12AM (Saturday Overnight) - Met Radio 1280 AM CJTM Toronto, Ontario
For non-profit use only. No excerpting/modifying without permission. Please contact creator for permission of broadcasting/syndication.