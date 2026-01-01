The older archives (>10 years old) have been substantially recovered -- more than 23,800 files' worth -- and are now reachable through the search engine and via file download. Email here if you have any questions.
Program Information
Walkuman Style
Weekly Program
Gamma Krush
Feb. 22, 2026, midnight
1. Carnival Of Souls - J Wyze
2. Whack MC's - Konteks feat. Declaime
3. Quite Unique - Key-Kool & Rhettmatic
4. I Don't Know Either - Mr. Complex
5. Straighten It Out - Evadentlee, Tony Weyez and Es feat. SDotRoyalty and Arsun Fist
6. Not Your Ordinary-Rhythm Revolution - Polyrhythm Addicts
7. It's All Happening (The Table) - Coast Contra
8. Graffiti Gandalfs - Emapea feat. Beatz Catz
9. Big Phat Boom - Polyrhythm Addicts
10. Zonin' Out (remix) - Polyrhythm Addicts
11. The Sidelines - Lone Catalysts feat. Mr. Complex
12. We The Kings (Gritty Kings mix) - Why-D feat. Grand P
13. Lyrical Fluctuation (remix) - Jigmastas feat. Pharoahe Monch, Yasin Bey, Talib Kweli, Shabaam Sahdeeq and Mr. Complex
14. It's Goin' Down - Mad Skillz
15. Cauterize - Legit & Rex Seshunz feat. DJ Uncle Fester and Theo 3
16. Grap Lova - KLIM Beats
Friday 6PM Eastern Time - 93.3 FM, CFRU Guelph, Ontario

Monday 8PM GMT+1 - YouRadio.nl, Alphen aan den Rijn, Netherlands

Tuesday 4PM ET - 101.7 WMNB-LPFM, North Adams, Massachusetts

Wednesday 10PM Central - 101.5 CJUM Winnipeg, Manitoba

Friday 10PM ET - Indi 101 (CIOI 101.5 FM) Hamilton, Ontario

Sunday 12AM (Saturday Overnight) - Met Radio 1280 AM CJTM Toronto, Ontario
00:57:21 1 Feb. 14, 2026
Gammatorium
