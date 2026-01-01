1. Carnival Of Souls - J Wyze 2. Whack MC's - Konteks feat. Declaime 3. Quite Unique - Key-Kool & Rhettmatic 4. I Don't Know Either - Mr. Complex 5. Straighten It Out - Evadentlee, Tony Weyez and Es feat. SDotRoyalty and Arsun Fist 6. Not Your Ordinary-Rhythm Revolution - Polyrhythm Addicts 7. It's All Happening (The Table) - Coast Contra 8. Graffiti Gandalfs - Emapea feat. Beatz Catz 9. Big Phat Boom - Polyrhythm Addicts 10. Zonin' Out (remix) - Polyrhythm Addicts 11. The Sidelines - Lone Catalysts feat. Mr. Complex 12. We The Kings (Gritty Kings mix) - Why-D feat. Grand P 13. Lyrical Fluctuation (remix) - Jigmastas feat. Pharoahe Monch, Yasin Bey, Talib Kweli, Shabaam Sahdeeq and Mr. Complex 14. It's Goin' Down - Mad Skillz 15. Cauterize - Legit & Rex Seshunz feat. DJ Uncle Fester and Theo 3 16. Grap Lova - KLIM Beats
Friday 6PM Eastern Time - 93.3 FM, CFRU Guelph, Ontario
Monday 8PM GMT+1 - YouRadio.nl, Alphen aan den Rijn, Netherlands
Tuesday 4PM ET - 101.7 WMNB-LPFM, North Adams, Massachusetts
Wednesday 10PM Central - 101.5 CJUM Winnipeg, Manitoba
Friday 10PM ET - Indi 101 (CIOI 101.5 FM) Hamilton, Ontario
Sunday 12AM (Saturday Overnight) - Met Radio 1280 AM CJTM Toronto, Ontario
For non-profit use only. No excerpting/modifying without permission. Please contact creator for permission of broadcasting/syndication.