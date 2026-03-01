9. Big Phat Boom - Polyrhythm Addicts 10. Zonin' Out (remix) - Polyrhythm Addicts 11. The Sidelines - Lone Catalysts feat. Mr. Complex 12. We The Kings (Gritty Kings mix) - Why-D feat. Grand P 13. Lyrical Fluctuation (remix) - Jigmastas feat. Pharoahe Monch, Yasin Bey, Talib Kweli, Shabaam Sahdeeq and Mr. Complex 14. It's Goin' Down - Mad Skillz 15. Cauterize - Legit & Rex Seshunz feat. DJ Uncle Fester and Theo 3 16. Grap Lova - KLIM Beats 17. Bad Taste - Try State feat. Illogic 18. Satellite Radio - Dilated Peoples 19. It Wasn't Suppose To Happen - Tob One feat. Mr. Complex 20. MotionsSpeak - AndyK 21. Rocket Science - Rob-O 22. 9th Wonder Little Brother - Thought Provokah feat. DJ Glibstylez 23. En Eff - De La Soul feat. Black Thought 24. Stay On (K.I.M.) - Cidtronyk feat. Moka Only 25. Make My Mark - Wildelux 26. Panadagan (instrumental) - Ian Hamzah 27. Essence - David Chief & Es-K
Friday 6PM Eastern Time - 93.3 FM, CFRU Guelph, Ontario
Monday 8PM GMT+1 - YouRadio.nl, Alphen aan den Rijn, Netherlands
Tuesday 4PM ET - 101.7 WMNB-LPFM, North Adams, Massachusetts
Wednesday 10PM Central - 101.5 CJUM Winnipeg, Manitoba
Friday 10PM ET - Indi 101 (CIOI 101.5 FM) Hamilton, Ontario
Sunday 12AM (Saturday Overnight) - Met Radio 1280 AM CJTM Toronto, Ontario
For non-profit use only. No excerpting/modifying without permission. Please contact creator for permission of broadcasting/syndication.