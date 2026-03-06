The older archives (>10 years old) have been substantially recovered -- more than 23,800 files' worth -- and are now reachable through the search engine and via file download. Email here if you have any questions.
Program Information
Symphony of Crickets
13
Charles Coe
 chuck u. rosina  Contact Contributor
March 6, 2026, midnight
Pt. q

1. Every New Thing; Sanctified
2. Wade in the Water
3. John’s Jailhouse Blues
4. Grace Notes
5. Corcovado

Charles Coe poetry, voice
Ken Field saxophone, flute
Blake Newman bass
Phil Neighbors drums
Tad Price guitar

Recorded by Chuck U. Rosina
Pt. 1

Pt. 2

6. Turn it Up
7.. Young and Foolish
8. Invitation to Duke
9. Distant Replay
10. Drummer. Chicago, 1971
11. Naizaliesnees

Pt 3

12. Dream Time
13. Box of Black and Gold
14. We Won't Go Back

Charles Coe’s Cricket Symphony Download Program Podcast
Symphony of Crickets
00:17:06 1 Dec. 6, 2024
Armory for the Arts, Somervielle MA
  View Script
    
 00:17:06  128Kbps mp3
(MB) Stereo		 2 Download File...
