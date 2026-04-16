|Asha Bhosle, R.D. Burman & Majrooh Sultanpuri, “Piya Tu Ab To Aaja”
from Caravan
Saregama - 2024
Asha Bhosle & R.D. Burman, “Kisne Dekha Hai Kal”
from Heeralaal Pannalaal (Original Motion Picture Soundtrack)
Saregama - 1978
Asha Bhosle, “Yeh Mera Dil Yaar Ka Diwana”
from Don (Original Motion Picture Soundtrack)
Saregama - 1977
Shashi Kapoor, Asha Bhosle & Bappi Lahiri, “Raat Baaqi Baat Baaqi”
from Namak Halaal (Original Motion Picture Soundtrack)
Saregama - 1982)
Asha Bhosle, “Jab Chhaye Mera Jadoo”
from Lootmaar (Original Motion Picture Soundtrack)
Saregama - 1980
Asha Bhosle, “Dum Maro Dum, Pt. 1”
from Hare Rama Hare Krishna (Original Motion Picture Soundtrack)
Saregama - 1971
Asha Bhosle, “Jane Jaan O Meri Jane Jaan”
from Sanam Teri Kasam (Original Soundtrack)
Universal Music India Pvt Ltd. - 1982
Asha Bhosle & Pancham, “Duniya Mein Logon Ko”
from Apna Desh original soundtrack
Olympic Pictures - 1972
Asha Bhosle & Lata Mangeshkar, “Jabse Laagi Tose Najariya”
from Shikar (Original Motion Picture Soundtrack)
Saregama - 1969
Asha Bhosle, “Saiyan Le Gai Jiya”
from Ek Phool Do Mali (Original Motion Picture Soundtrack)
Saregama - 1969
Asha Bhosle, “Zindegi Ek Safar Hai”
from Andaz
ODEON
Zaleha Hamid & Orkes Zindegi, “Bertemasha”
from Pop Yeh Yeh
Sublime frequencies
Asha Bhosle, “Hello Hello Everybody”
from Ek Shriman Ek Shrimati (Original Motion Picture Soundtrack)
Saregama - 1968
Asha Bhosle, “Zuby Zuby Jalembu”
from An Evening in Paris (Original Motion Picture Soundtrack)
Saregama - 1967
Asha Bhosle, “Tumse Mano Na Mano Mujhe Tumse Pyar”
from Cha Cha Cha (Original Motion Picture Soundtrack)
Saregama - 1964
Asha Bhosle, “Kancha Le Kanchi Lai Lajo”
from Madhumati (Original Motion Picture Soundtrack)
Saregama - 1958
Asha Bhosle, “Kahiye Ji Kya Loge”
from Man Mandir (Original Motion Picture Soundtrack) - EP
Saregama - 1971
Bappi Lahiri & Asha Bhosle, “Deewana Dil Sangeet Ka”
from Hoshiyar (Original Motion Picture Soundtrack)
Sony Music India / 550 Music - 1984
Asha Bhosle, “Aaj Mera Dil”
from Chor - Police (Original Motion Picture Soundtrack) - EP
Saregama - 1982
Asha Bhosle, “Zara Sa Jhoom Loon Main”
from Dilwale Dulhania Le Jayenge (Original Motion Picture Soundtrack) [Dialogues Version]
Saregama - 2013
Asha Bhosle & Mohd. Rafi, “Chura Liya Hai Tumne Jo Dil Ko”
from Yaadon Ki Baaraat (Original Motion Picture Soundtrack)
Saregama - 1973