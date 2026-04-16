Notes: Asha Bhosle, R.D. Burman & Majrooh Sultanpuri, “Piya Tu Ab To Aaja”

from Caravan

Saregama - 2024



Asha Bhosle & R.D. Burman, “Kisne Dekha Hai Kal”

from Heeralaal Pannalaal (Original Motion Picture Soundtrack)

Saregama - 1978



Asha Bhosle, “Yeh Mera Dil Yaar Ka Diwana”

from Don (Original Motion Picture Soundtrack)

Saregama - 1977



Shashi Kapoor, Asha Bhosle & Bappi Lahiri, “Raat Baaqi Baat Baaqi”

from Namak Halaal (Original Motion Picture Soundtrack)

Saregama - 1982)



Asha Bhosle, “Jab Chhaye Mera Jadoo”

from Lootmaar (Original Motion Picture Soundtrack)

Saregama - 1980



Asha Bhosle, “Dum Maro Dum, Pt. 1”

from Hare Rama Hare Krishna (Original Motion Picture Soundtrack)

Saregama - 1971



Asha Bhosle, “Jane Jaan O Meri Jane Jaan”

from Sanam Teri Kasam (Original Soundtrack)

Universal Music India Pvt Ltd. - 1982



Asha Bhosle & Pancham, “Duniya Mein Logon Ko”

from Apna Desh original soundtrack

Olympic Pictures - 1972



Asha Bhosle & Lata Mangeshkar, “Jabse Laagi Tose Najariya”

from Shikar (Original Motion Picture Soundtrack)

Saregama - 1969



Asha Bhosle, “Saiyan Le Gai Jiya”

from Ek Phool Do Mali (Original Motion Picture Soundtrack)

Saregama - 1969



Asha Bhosle, “Zindegi Ek Safar Hai”

from Andaz

ODEON



Zaleha Hamid & Orkes Zindegi, “Bertemasha”

from Pop Yeh Yeh

Sublime frequencies



Asha Bhosle, “Hello Hello Everybody”

from Ek Shriman Ek Shrimati (Original Motion Picture Soundtrack)

Saregama - 1968



Asha Bhosle, “Zuby Zuby Jalembu”

from An Evening in Paris (Original Motion Picture Soundtrack)

Saregama - 1967



Asha Bhosle, “Tumse Mano Na Mano Mujhe Tumse Pyar”

from Cha Cha Cha (Original Motion Picture Soundtrack)

Saregama - 1964



Asha Bhosle, “Kancha Le Kanchi Lai Lajo”

from Madhumati (Original Motion Picture Soundtrack)

Saregama - 1958



Asha Bhosle, “Kahiye Ji Kya Loge”

from Man Mandir (Original Motion Picture Soundtrack) - EP

Saregama - 1971



Bappi Lahiri & Asha Bhosle, “Deewana Dil Sangeet Ka”

from Hoshiyar (Original Motion Picture Soundtrack)

Sony Music India / 550 Music - 1984



Asha Bhosle, “Aaj Mera Dil”

from Chor - Police (Original Motion Picture Soundtrack) - EP

Saregama - 1982



Asha Bhosle, “Zara Sa Jhoom Loon Main”

from Dilwale Dulhania Le Jayenge (Original Motion Picture Soundtrack) [Dialogues Version]

Saregama - 2013



Asha Bhosle & Mohd. Rafi, “Chura Liya Hai Tumne Jo Dil Ko”

from Yaadon Ki Baaraat (Original Motion Picture Soundtrack)

Saregama - 1973