Program Information
Walkuman Style
Weekly Program
Gamma Krush
 Gamma Krush
April 22, 2026, midnight
First aired April 9, 2021.
1. By All Means - Jazz Spastiks ft. The Artifacts
2. Wall To Wall
3. Baysider - Moka Only
4. Back To Back - Large Professor
5. Once Again - JSwiss ft. Mark Whitfield
6. The Vibz - Ant1
7. No Comp - Amazing Maze ft. Cella Dwellas and Ran Reed
8. Good As It Gets - Illastrate ft. Senor KAOS
9. Yes Yes Y'all - Horror City, AFRO, Alcynoos and Parental
10. Bob James - Soviets (Jeff Spec &amp; Chaix)
11. Quiet Dawn - Klim Beats
12. Canim - DJ Nio
13. Was it a Dream - Freddie Joachim
14. Cereal Killa - Papoose
15. Hit Me With That (Vice remix instrumental)
16. Couldn't Be - Aquakultre & Uncle Fester ft. Tachichi
17. Warrior Heart - Es-K
18. One 4 Dilla - Verdinyo
19. Statik Selektah (instrumental) - Know-It
Friday 6PM Eastern Time - 93.3 FM, CFRU Guelph, Ontario

Monday 8PM GMT+1 - YouRadio.nl, Alphen aan den Rijn, Netherlands

Tuesday 4PM ET - 101.7 WMNB-LPFM, North Adams, Massachusetts

Wednesday 10PM Central - 101.5 CJUM Winnipeg, Manitoba

Friday 10PM ET - Indi 101 (CIOI 101.5 FM) Hamilton, Ontario

Sunday 12AM (Saturday Overnight) - Met Radio 1280 AM CJTM Toronto, Ontario
For non-profit use only. No excerpting/modifying without permission. Please contact creator for permission of broadcasting/syndication.

00:56:26 1 April 22, 2026
 00:56:26  192Kbps mp3
