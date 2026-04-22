First aired April 9, 2021. 1. By All Means - Jazz Spastiks ft. The Artifacts 2. Wall To Wall 3. Baysider - Moka Only 4. Back To Back - Large Professor 5. Once Again - JSwiss ft. Mark Whitfield 6. The Vibz - Ant1 7. No Comp - Amazing Maze ft. Cella Dwellas and Ran Reed 8. Good As It Gets - Illastrate ft. Senor KAOS 9. Yes Yes Y'all - Horror City, AFRO, Alcynoos and Parental 10. Bob James - Soviets (Jeff Spec & Chaix) 11. Quiet Dawn - Klim Beats 12. Canim - DJ Nio 13. Was it a Dream - Freddie Joachim 14. Cereal Killa - Papoose 15. Hit Me With That (Vice remix instrumental) 16. Couldn't Be - Aquakultre & Uncle Fester ft. Tachichi 17. Warrior Heart - Es-K 18. One 4 Dilla - Verdinyo 19. Statik Selektah (instrumental) - Know-It
Friday 6PM Eastern Time - 93.3 FM, CFRU Guelph, Ontario
Monday 8PM GMT+1 - YouRadio.nl, Alphen aan den Rijn, Netherlands
Tuesday 4PM ET - 101.7 WMNB-LPFM, North Adams, Massachusetts
Wednesday 10PM Central - 101.5 CJUM Winnipeg, Manitoba
Friday 10PM ET - Indi 101 (CIOI 101.5 FM) Hamilton, Ontario
Sunday 12AM (Saturday Overnight) - Met Radio 1280 AM CJTM Toronto, Ontario
For non-profit use only. No excerpting/modifying without permission. Please contact creator for permission of broadcasting/syndication.