The older archives (>10 years old) have been substantially recovered -- more than 23,800 files' worth -- and are now reachable through the search engine and via file download. Email here if you have any questions.
Your support is essential if the service is to continue, there are bandwidth bills to pay every month and failing disk drives toreplace. Volunteers do the work, but disk drives and bandwidth are not free. We encourage you to contribute financially, even a dollar helps. Click here to donate.
Welcome to the new Radio4all website! If you cannot log in, you may need to reset your password. Email here if you need additional support.
 
Program Information
if music could talk
Music
 dj carlito  Contact Contributor
May 18, 2026, midnight


Carol Kim, “Tình Chết Theo Mùa Đông”
from Saigon Supersound Vol 1
Saigon Supersound

Hung Cuong & Mai Le Huyen, “Song Cho Nhau”
from Saigon Supersound Vol 1
Saigon Supersound

Carol Kim, “Trôi Vào Xứ Mộng”
from Thanh Thúy 22 - Những Vùng Đất Mang Tên Anh
Trung Tâm Thanh Thúy - 1974

Son Ca & Duy Khánh, “Duyên Nước Tình Trăng”
from Băng Nhạc Trường Sơn 8
Băng Nhạc Trường Sơn - 1989

Phương Hồng Quế, “Lúa Mùa Hạ”
from Băng Nhạc Trường Sơn 8
Băng Nhạc Trường Sơn - 1989

Melody's Echo Chamber, “The House That Doesn’t Exist”
from Unclouded
Domino Recording Co - 2025

Melody's Echo Chamber, “Quand Vas Tu Rentrer ?”
from Melody's Echo Chamber
Weird World - 2012

Melody's Echo Chamber, “Snowcapped Andes Crash”
from Melody's Echo Chamber
Weird World - 2012

Dungen, “Fredag”
from 4
Subliminal Sounds - 2008

Dungen & Woods, “Jag Ville Va Kvar”
from Myths 003
Mexican Summer - 2018

Shana Cleveland, “Night of the Worm Moon”
from Night of the Worm Moon
Hardly Art - 2019

Etta Baker, “Bully of the Town”
from Instrumental Music of the Southern Appalachians
Tradition Records - 1956

Roberto Menescal E Seu Conjuto, “Negro”
from A Nova Bossa-Nova De Roberto Menescal E Seu Conjuto
Universal Music Ltda. - 1968

Roberto Menescal E Seu Conjuto, “Bolinha De Papel”
from A Nova Bossa-Nova De Roberto Menescal E Seu Conjuto
Universal Music Ltda. - 1968

Carpenters, “Help”
from Close To You
A&M - 1970

Pathways with Brenda Curtis, “Florida”
from Pathways USA
Pathways USA

Titiek Sandhora, “Didiamkan Keenakan”
from Pesan Ibu
Mutiara

Karen Beth, “April Rain”
from The Joys Of Life
Geffen - 1969

Mocedades, “Llévame Mis Penas”
from Mocedades 5
Serdisco - 1987

Marek & Vacek, “Au Petit Matin”
from Concert Hits Vol 2
unknown

Martik, “Past Time Paradise”
from Rangarang 04
Rangarang

Fereydoon Farrokhzad & Ramesh, “Afsoos”
from Rangarang 6
Rangarang

Nilüfer Yanya, “Kneel”
from Dancing Shoes - EP
Ninja Tune - 2025

Starcleaner Reunion, “The Hand That I Put Down”
from Café Life - EP
Good Question - 2024

Pathways USA with Brenda Curtis, “New York”
from Pathways USA
Pathways

Plastics, “Peace”
from Forever Plastico
INVITATION - 1988

Shinsuke Kazado, “Kokoro Bosoi”
from Urusei Yatsura Complete Soundtracks
unknown

Norman Connors, “You Are My Starship”
from You Are My Starship
Sony Music - 1976

Download Program Podcast
01:59:18 1 May 17, 2026
wrir studios
  View Script
    
 01:59:18  256Kbps mp3
(MB) Stereo		 8 Download File...
 