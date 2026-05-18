Carol Kim, “Tình Chết Theo Mùa Đông”
from Saigon Supersound Vol 1
Saigon Supersound
Hung Cuong & Mai Le Huyen, “Song Cho Nhau”
from Saigon Supersound Vol 1
Saigon Supersound
Carol Kim, “Trôi Vào Xứ Mộng”
from Thanh Thúy 22 - Những Vùng Đất Mang Tên Anh
Trung Tâm Thanh Thúy - 1974
Son Ca & Duy Khánh, “Duyên Nước Tình Trăng”
from Băng Nhạc Trường Sơn 8
Băng Nhạc Trường Sơn - 1989
Phương Hồng Quế, “Lúa Mùa Hạ”
from Băng Nhạc Trường Sơn 8
Băng Nhạc Trường Sơn - 1989
Melody's Echo Chamber, “The House That Doesn’t Exist”
from Unclouded
Domino Recording Co - 2025
Melody's Echo Chamber, “Quand Vas Tu Rentrer ?”
from Melody's Echo Chamber
Weird World - 2012
Melody's Echo Chamber, “Snowcapped Andes Crash”
from Melody's Echo Chamber
Weird World - 2012
Dungen, “Fredag”
from 4
Subliminal Sounds - 2008
Dungen & Woods, “Jag Ville Va Kvar”
from Myths 003
Mexican Summer - 2018
Shana Cleveland, “Night of the Worm Moon”
from Night of the Worm Moon
Hardly Art - 2019
Etta Baker, “Bully of the Town”
from Instrumental Music of the Southern Appalachians
Tradition Records - 1956
Roberto Menescal E Seu Conjuto, “Negro”
from A Nova Bossa-Nova De Roberto Menescal E Seu Conjuto
Universal Music Ltda. - 1968
Roberto Menescal E Seu Conjuto, “Bolinha De Papel”
from A Nova Bossa-Nova De Roberto Menescal E Seu Conjuto
Universal Music Ltda. - 1968
Carpenters, “Help”
from Close To You
A&M - 1970
Pathways with Brenda Curtis, “Florida”
from Pathways USA
Pathways USA
Titiek Sandhora, “Didiamkan Keenakan”
from Pesan Ibu
Mutiara
Karen Beth, “April Rain”
from The Joys Of Life
Geffen - 1969
Mocedades, “Llévame Mis Penas”
from Mocedades 5
Serdisco - 1987
Marek & Vacek, “Au Petit Matin”
from Concert Hits Vol 2
unknown
Martik, “Past Time Paradise”
from Rangarang 04
Rangarang
Fereydoon Farrokhzad & Ramesh, “Afsoos”
from Rangarang 6
Rangarang
Nilüfer Yanya, “Kneel”
from Dancing Shoes - EP
Ninja Tune - 2025
Starcleaner Reunion, “The Hand That I Put Down”
from Café Life - EP
Good Question - 2024
Pathways USA with Brenda Curtis, “New York”
from Pathways USA
Pathways
Plastics, “Peace”
from Forever Plastico
INVITATION - 1988
Shinsuke Kazado, “Kokoro Bosoi”
from Urusei Yatsura Complete Soundtracks
unknown
Norman Connors, “You Are My Starship”
from You Are My Starship
Sony Music - 1976