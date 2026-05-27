Program Information
if music could talk
13
 dj carlito  Contact Contributor
May 27, 2026, midnight
Little Dragon, “Hold On”
from New Me, Same Us
Ninja Tune - 2020

Susumu Yokota, “King Dragonfly”
from Skintone Collection
Lo Recordings - 2007

Susumu Yokota, “In the Beginning”
from Frankfurt Tokyo Connection
planet earth

LTJ Bukem, “Inner Guidance”
from Journey Inwards
goodlooking Records - 2000

Shinsuke Kazato, “Suspense Touch”
from Urusei Yatsura
unknown

Yuuko Matsutani, “Lum No Love Song”
from Urusei Yatsura
unknown

Miho Morikawa, “Blue Water (From "Nadia: The Secret of Blue Water")”
from Shiro Sagisu – Nadia - The Secret Of Blue Water 1
unknown

TOGENASHI TOGEARI, “Ideal Paradox”
from Togeari
Universal Music LLC - 2024

RIP SLYME featuring Hirotaka Mori, “奇跡の森 (Featuring Hirotaka Mori)”
from Tokyo Classic
WM Japan - 2002

RIP SLYME, “Tokyo Classic”
from TOKYO CLASSIC
WM Japan - 2002

ゴールデン・スターズ, “ブルー・シャトウ (Blue Chateau)”
from ゴールデン・ヒット・メロディ 第2集 = Golden Hit Melody Vol. 2
DENON

Towa Tei, “Cloud (feat. Haruomi Hosono)”
from Sunny
MACHBEAT.COM - 2011

TOWA TEI, “Technova (Wyguy Remix)”
from Technova (Wyguy Remix) - Single
MACHBEAT.COM - 2025

Automatic, “mq9”
from Is It Now?
Stones Throw Records - 2025

India Shawn, “'Til Infinity”
from Subject To Change - EP
VANTA Music/VANTA Records - 2026

India Shawn, “Rain On Me”
from Subject To Change - EP
VANTA Music/VANTA Records - 2026

Johnny Osborne, “Love Is Here To Stay”
from Pirate's Choice
Studio One

Algerian Records:
Musique Classique Arabe - 1er Festival Algérien De La Musique Andalouse 1967 : Disque 1
Meradjahan Records

Chants Et Musique D'Algérie

Mohamed Abdel Wahab (Egypt) Cairophon – LPCXG 105

Musique Classique Arabe - 1er Festival Algérien De La Musique Andalouse

01:59:09 1 May 24, 2026
