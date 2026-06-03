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Program Information
if music could talk
13
 dj carlito  Contact Contributor
June 3, 2026, midnight
DJ Rink, “Yaar bina chain”
from unknown
unknown

Akon, “Chammak Challo”
from Ra-One (Original Motion Picture Soundtrack)
T-Series - 2011

DJ Abhijit, “Danza Kuduro x Ole Ole”
from Unknown
Unknown

Kanishk Seth & Kavita Seth, “Rangisari Remix”
from Rangisari Remix - Single
T-Series - 2023

Baljit Malwa, “Chabbi”
from Maujan
Goyal Music - 2007

Kaka Bhainiawala, “Dhaaru Pee Ke”
from Specialist True School
Unknown

Surjit Bindrakhia, “Dupatta Tera Sat Rang Da”
from Best of Bhangra Legends, Vol. 2
Hi-Tech Music Ltd - 2009

Manak - E, “Jehri Kuri”
from The Biggest UK Bhangra Hits, Vol. 3
Moviebox Birmingham Limited - 2010

Narma, “Jenny Johal”
from Desi Crew
unknown

Jasmine Sandlas, “Sip Sip (feat. Intense)”
from Sip Sip (feat. Intense) - Single
Fresh Media Records - 2018

Wiley, “Immigration”
from Evolve Or Be Extinct
Big Dada - 2012

De La Soul, “D.A.I.S.Y. Age”
from 3 Feet High and Rising
AOI Records - 1989

Infectious Organisms, “Bright Lights”
from Infectious Organisms
Oddity-Plushe - 1999

Infectious Organisms, “Lost Touch”
from Infectious Organisms
Oddity-Plushe - 1999

MACKA-CHIN, “Koshin (feat. TWIGY)”
from Chin Near Here
plusGROUND - 2002

Drepung Monks, “Mandala Offering”
from Tibetan Sacred Temple
unknown

John Coltrane Quartet, “Spiritual (Live At The Village Vanguard New York, 1961)”
from The Complete 1961 Village Vanguard Recordings [Disc 3]
Impulse! - 1997

Vietnamese music cassette - Trả thù đời

Vietnamese music cassette - Song Dai - Trang Chau

Vietnamese music cassette - Hát Cho Tình Yêu - Phạm Mạnh Cương cassette

Mai Lệ Huyền -
Người Đi Trong Đêm Mưa

Phương Hồng Quế -
Cánh Chim Lướt Gió

Emilia Contessa, “Kelana”
from Penasaran
PERMAI

Tetty Kadi, “Ingin Kebebasan”
from Pertemuan Pertama
unknown

Christine, “Djikalau Naksir”
from Air Mata Kekasih
unknown

Anna Manthovani, “Bajangan Senjumnja”
from Air Mata Kekasih
unknown

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02:00:41 1 May 31, 2026
WRIR STUDIOS
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