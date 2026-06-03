|DJ Rink, “Yaar bina chain”
from unknown
unknown
Akon, “Chammak Challo”
from Ra-One (Original Motion Picture Soundtrack)
T-Series - 2011
DJ Abhijit, “Danza Kuduro x Ole Ole”
from Unknown
Unknown
Kanishk Seth & Kavita Seth, “Rangisari Remix”
from Rangisari Remix - Single
T-Series - 2023
Baljit Malwa, “Chabbi”
from Maujan
Goyal Music - 2007
Kaka Bhainiawala, “Dhaaru Pee Ke”
from Specialist True School
Unknown
Surjit Bindrakhia, “Dupatta Tera Sat Rang Da”
from Best of Bhangra Legends, Vol. 2
Hi-Tech Music Ltd - 2009
Manak - E, “Jehri Kuri”
from The Biggest UK Bhangra Hits, Vol. 3
Moviebox Birmingham Limited - 2010
Narma, “Jenny Johal”
from Desi Crew
unknown
Jasmine Sandlas, “Sip Sip (feat. Intense)”
from Sip Sip (feat. Intense) - Single
Fresh Media Records - 2018
Wiley, “Immigration”
from Evolve Or Be Extinct
Big Dada - 2012
De La Soul, “D.A.I.S.Y. Age”
from 3 Feet High and Rising
AOI Records - 1989
Infectious Organisms, “Bright Lights”
from Infectious Organisms
Oddity-Plushe - 1999
Infectious Organisms, “Lost Touch”
from Infectious Organisms
Oddity-Plushe - 1999
MACKA-CHIN, “Koshin (feat. TWIGY)”
from Chin Near Here
plusGROUND - 2002
Drepung Monks, “Mandala Offering”
from Tibetan Sacred Temple
unknown
John Coltrane Quartet, “Spiritual (Live At The Village Vanguard New York, 1961)”
from The Complete 1961 Village Vanguard Recordings [Disc 3]
Impulse! - 1997
Vietnamese music cassette - Trả thù đời
Vietnamese music cassette - Song Dai - Trang Chau
Vietnamese music cassette - Hát Cho Tình Yêu - Phạm Mạnh Cương cassette
Mai Lệ Huyền -
Người Đi Trong Đêm Mưa
Phương Hồng Quế -
Cánh Chim Lướt Gió
Emilia Contessa, “Kelana”
from Penasaran
PERMAI
Tetty Kadi, “Ingin Kebebasan”
from Pertemuan Pertama
unknown
Christine, “Djikalau Naksir”
from Air Mata Kekasih
unknown
Anna Manthovani, “Bajangan Senjumnja”
from Air Mata Kekasih
unknown