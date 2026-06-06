So, you want to be an audiophile? We provide a 10 point check-list and 15 tracks to tickle your ears in the meantime. Fascinating new Brazilian from Spok, Retro Salish Futurisms from Russell Wallace and Snukwa7. Triple the weird from M.I.S., Meridian Brothers and Beck! A double shot from Catalonia, plus, new Altin Gun and Tamikrest. World Beat Canada Radio, worth every minute.
Calcopyrite Communications
Spok - Kao (feat. Lenine) Tamikrest - Tapsakin Russell Wallace & Snukwa7 - Thunder Beings CANCON Tomas Jensen w/ Bia - Boum Boum Boum CANCON Neta Elkayam - Ya Latif Andy Vernon - Driven To Tears Mexican Institute Of Sound & Meridian Brothers - Ritmo Babilonia (ft. Beck) Carlangas - Si Lo Se No Vengo Zanaib - Jadoo Trevol - Lo Pardal Cara Serra Lopez - Mari Paz Altin Gun - Gel Yamina Gel Souad Massi - Chibani Zafarrancho - Bendiciones YMA - 2001