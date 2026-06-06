The older archives (>10 years old) have been substantially recovered -- more than 23,800 files' worth -- and are now reachable through the search engine and via file download. Email here if you have any questions.
Your support is essential if the service is to continue, there are bandwidth bills to pay every month and failing disk drives toreplace. Volunteers do the work, but disk drives and bandwidth are not free. We encourage you to contribute financially, even a dollar helps. Click here to donate.
Welcome to the new Radio4all website! If you cannot log in, you may need to reset your password. Email here if you need additional support.
 
Program Information
worldbeatcanada radio
exciting global music alternative to jukebox radio
Weekly Program
Cal Koat - host
 Cal Koat  Contact Contributor
June 6, 2026, midnight
So, you want to be an audiophile? We provide a 10 point check-list and 15 tracks to tickle your ears in the meantime. Fascinating new Brazilian from Spok, Retro Salish Futurisms from Russell Wallace and Snukwa7. Triple the weird from M.I.S., Meridian Brothers and Beck! A double shot from Catalonia, plus, new Altin Gun and Tamikrest. World Beat Canada Radio, worth every minute.
Calcopyrite Communications
Spok - Kao (feat. Lenine)
Tamikrest - Tapsakin
Russell Wallace & Snukwa7 - Thunder Beings CANCON
Tomas Jensen w/ Bia - Boum Boum Boum CANCON
Neta Elkayam - Ya Latif
Andy Vernon - Driven To Tears
Mexican Institute Of Sound & Meridian Brothers - Ritmo Babilonia (ft. Beck)
Carlangas - Si Lo Se No Vengo
Zanaib - Jadoo
Trevol - Lo Pardal
Cara Serra Lopez - Mari Paz
Altin Gun - Gel Yamina Gel
Souad Massi - Chibani
Zafarrancho - Bendiciones
YMA - 2001

59:31

World Beat Canada Radio June 6 2026 Download Program Podcast
00:59:31 1 June 6, 2026
Vancouver, BC, Canada
  View Script
    
 00:59:31  128Kbps mp3
(MB) Stereo		 None Download File...
 