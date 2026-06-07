1. All This Time - Dysfunkshunal Familee feat. Asaru, Craig G and Lucky Tatt 2. How To Quit? - Rel McCoy 3. Good Nutrition - K-Rec & Checkmate feat. Sadat X 4. Megabus - The Troubles feat. Rod Wallace, F13ldz and DJ Clark Da Spark 5. Yonder Crossphada (remix) - Errol Eats Everything feat. Don Von Jovi 6. Know It All - Willhouse & Granvil 7. 501XX - Cadence Weapon 8. Day 1 - Dominick Giovanni & Monma 9. Those Who Lurk - Buuda feat. Hujili 10. Be On The Lookout - DJ Glibstylez & Es 11. Burnside - The Deli 12. Vibes - Che Grand 13. The Ones - Dookie Bros 14. Astral Travelin' - The Lyricists 15. Kid At Heart - Cruz Ocho 16. Woosah!!! - 9th Wonder, Jada & S14H 17. True To You - Kumail 18. What We Build - Dj Unknown feat. Theo 3 19. Celebrate the Wins - Passport Rav & Bloo Azul 20. Yerba - Oh, My.
Friday 6PM Eastern Time - 93.3 FM, CFRU Guelph, Ontario
Monday 8PM GMT+2 - YouRadio.nl, Alphen aan den Rijn, Netherlands
Tuesday 4PM ET - 101.7 WMNB-LPFM, North Adams, Massachusetts
Wednesday 10PM Central - 101.5 CJUM Winnipeg, Manitoba
Friday 10PM ET - Indi 101 (CIOI 101.5 FM) Hamilton, Ontario
Sunday 12AM (Saturday Overnight) - Met Radio 1280 AM CJTM Toronto, Ontario
Monday 12PM GMT+1 - CodeSouth.FM, Bristol South West England
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