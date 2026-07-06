1. There Is A Way - Yasiin Bey 2. Blue And Orange Everything - Skyzoo 3. Crooklyn (instrumental) - Q-Tip 4. Good Ol Love (instrumental) - 9th Wonder 5. Bubblin R&Bubbles remix inst. - Poisoned Ivy 6. One, Two, S**t - A Tribe Called Quest 7. Practice - DJ Jazzy Jeff feat. J-Live 8. New York Straight Talk - Gang Starr 9. Sunshine (instrumental) - De La Soul 10. TheDunk (John Stark) Complx Baysixx 11. New York (Ya Out There) - Rakim 12. 99' Knicks - (inSTEMental) Txmmy Beats 13. No Pain, No Gain Salaam Remix remix (instrumental) - Buckshot Lefonque 14. It's A Party (instrumental) - Easy Mo Bee 15. 91 Pat Ewing - Street Smartz 16. Escape From New York (instrumental *minus hook) - Pete Rock 17. Spike Lee Was My Hero - Tall Black Guy
Friday 6PM Eastern Time - 93.3 FM, CFRU Guelph, Ontario
Monday 8PM GMT+2 - YouRadio.nl, Alphen aan den Rijn, Netherlands
Tuesday 4PM ET - 101.7 WMNB-LPFM, North Adams, Massachusetts
Wednesday 10PM Central - 101.5 CJUM Winnipeg, Manitoba
Sunday 12AM (Saturday Overnight) - Met Radio 1280 AM CJTM Toronto, Ontario
Monday 12PM GMT+1 - CodeSouth.FM, Bristol South West England
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