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Program Information
Walkuman Style
Royal Blue and Orange Rotation
Weekly Program
Gamma Krush
 Gamma Krush  Contact Contributor
July 6, 2026, midnight
1. There Is A Way - Yasiin Bey
2. Blue And Orange Everything - Skyzoo
3. Crooklyn (instrumental) - Q-Tip
4. Good Ol Love (instrumental) - 9th Wonder
5. Bubblin R&Bubbles remix inst. - Poisoned Ivy
6. One, Two, S**t - A Tribe Called Quest
7. Practice - DJ Jazzy Jeff feat. J-Live
8. New York Straight Talk - Gang Starr
9. Sunshine (instrumental) - De La Soul
10. TheDunk (John Stark) Complx Baysixx
11. New York (Ya Out There) - Rakim
12. 99' Knicks - (inSTEMental) Txmmy Beats
13. No Pain, No Gain Salaam Remix remix (instrumental) - Buckshot Lefonque
14. It's A Party (instrumental) - Easy Mo Bee
15. 91 Pat Ewing - Street Smartz
16. Escape From New York (instrumental *minus hook) - Pete Rock
17. Spike Lee Was My Hero - Tall Black Guy
Friday 6PM Eastern Time - 93.3 FM, CFRU Guelph, Ontario

Monday 8PM GMT+2 - YouRadio.nl, Alphen aan den Rijn, Netherlands

Tuesday 4PM ET - 101.7 WMNB-LPFM, North Adams, Massachusetts

Wednesday 10PM Central - 101.5 CJUM Winnipeg, Manitoba

Sunday 12AM (Saturday Overnight) - Met Radio 1280 AM CJTM Toronto, Ontario

Monday 12PM GMT+1 - CodeSouth.FM, Bristol South West England
For non-profit use only. No excerpting/modifying without permission. Please contact creator for permission of broadcasting/syndication.

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00:58:08 1 June 29, 2026
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