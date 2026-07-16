|Cal Tjader and Eddie Palmieri, “Ritmo Uni”
from Latin Sounds
Verve
Willie Bobo, “La Descarga Del Bobo”
from Present Latin Verve Sounds
Verve - 2004
George Shearing, “Caravan”
from Present Latin Verve Sounds
Verve - 2004
John Barry, “Florida Fantasy”
from Midnight Cowboy (Original Motion Picture Soundtrack)
EMI/EMI Records (USA)
Joe Bataan, “Latin Strut”
from Latin Strut 45"
Mericana Records
Los Diablos Rojos, “Dolor De Amor”
from Otre Lote
Sono Radio
Los Diablos Rojos, “Dalila”
from Otre Lote
Sono Radio
Dominica Y Su Conjunto, “El Conejo Bailarin”
from El Conejo Bailarin
Mary Lou Records
Ralph Roig, “Montuno Para Ti”
from Montuno Para Ti / Rico Y Sabroson
MGM Latino - 1970
Ralph Roig, “Rico Y Sabroson”
from Montuno Para Ti / Rico Y Sabroson
MGM Latino Series
AtJazz!, “Touch The Sun”
from FAKES for Various Artists
Couch
Rosalía, “LA COMBI VERSACE”
from MOTOMAMI +
Columbia - 2022
Manolo Sanlucar, “Puerta Del Príncipe”
from El Flamenco Es... Mañolo Sanlúcar
Universal Music Spain S.L. - 2010
ROSALÍA, “De Madruga”
from LUX
Columbia - 2025
Rosalía, “Reliquia”
from LUX
Columbia - 2025
Rosalia, “CUUUUuuuuuute”
from MOTOMAMI
Columbia - 2022
Jimi Hendrix, “Angel”
from The Cry of Love
Legacy Recordings - 1971
London Festival Orchestra, “Der Nussknacker Ballet Suite”
from Classic Dreams
unknown
Baroque Festival Orchestra, “Die vier Jahreszeiten, Op. 8: No. 1, Frühling”
from Classic for You: Classic & Nature
Bella Musica Edition - 2016
Ludwig van Beethoven, “Symphony No 7 in A Major”
from Beethoven Symphony No 7
unknown
Johann Sebastian Bach, “Cello Suite No 5”
from BMV 1007
unknown
Benjamin Britten, “Variations on a Theme of Frank Bridge”
from English Chamber Orchestra
London Frrrr
Rosalía, “Focu 'Ranni”
from LUX
unknown
Agrupación Folklórica Estrella del Amanecer (El Gran Canaria - Canary Islands) , “Mi Canaria Adiós”
from Tartanero
Columbia
Agrupación Folklórica Estrella del Amanecer (El Gran Canaria - Canary Islands) , “Crepusculo En Las Canteras”
from Tartanero
Columbia
Bob James, “Angela ("Theme From Taxi")”
from Touchdown
evosound / Tappan Zee - 1978
Duke Ellington & Orchestra with Ella Fitzgerald, “Various Concert Recordings”
from Reel To Reel
unofficial