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Program Information
if music could talk
13
 dj carlito  Contact Contributor
July 16, 2026, midnight
Cal Tjader and Eddie Palmieri, “Ritmo Uni”
from Latin Sounds
Verve

Willie Bobo, “La Descarga Del Bobo”
from Present Latin Verve Sounds
Verve - 2004

George Shearing, “Caravan”
from Present Latin Verve Sounds
Verve - 2004

John Barry, “Florida Fantasy”
from Midnight Cowboy (Original Motion Picture Soundtrack)
EMI/EMI Records (USA)

Joe Bataan, “Latin Strut”
from Latin Strut 45"
Mericana Records

Los Diablos Rojos, “Dolor De Amor”
from Otre Lote
Sono Radio

Los Diablos Rojos, “Dalila”
from Otre Lote
Sono Radio

Dominica Y Su Conjunto, “El Conejo Bailarin”
from El Conejo Bailarin
Mary Lou Records

Ralph Roig, “Montuno Para Ti”
from Montuno Para Ti / Rico Y Sabroson
MGM Latino - 1970

Ralph Roig, “Rico Y Sabroson”
from Montuno Para Ti / Rico Y Sabroson
MGM Latino Series

AtJazz!, “Touch The Sun”
from FAKES for Various Artists
Couch

Rosalía, “LA COMBI VERSACE”
from MOTOMAMI +
Columbia - 2022

Manolo Sanlucar, “Puerta Del Príncipe”
from El Flamenco Es... Mañolo Sanlúcar
Universal Music Spain S.L. - 2010

ROSALÍA, “De Madruga”
from LUX
Columbia - 2025

Rosalía, “Reliquia”
from LUX
Columbia - 2025

Rosalia, “CUUUUuuuuuute”
from MOTOMAMI
Columbia - 2022

Jimi Hendrix, “Angel”
from The Cry of Love
Legacy Recordings - 1971

London Festival Orchestra, “Der Nussknacker Ballet Suite”
from Classic Dreams
unknown

Baroque Festival Orchestra, “Die vier Jahreszeiten, Op. 8: No. 1, Frühling”
from Classic for You: Classic & Nature
Bella Musica Edition - 2016

Ludwig van Beethoven, “Symphony No 7 in A Major”
from Beethoven Symphony No 7
unknown

Johann Sebastian Bach, “Cello Suite No 5”
from BMV 1007
unknown

Benjamin Britten, “Variations on a Theme of Frank Bridge”
from English Chamber Orchestra
London Frrrr

Rosalía, “Focu 'Ranni”
from LUX
unknown

Agrupación Folklórica Estrella del Amanecer (El Gran Canaria - Canary Islands) , “Mi Canaria Adiós”
from Tartanero
Columbia

Agrupación Folklórica Estrella del Amanecer (El Gran Canaria - Canary Islands) , “Crepusculo En Las Canteras”
from Tartanero
Columbia

Bob James, “Angela ("Theme From Taxi")”
from Touchdown
evosound / Tappan Zee - 1978

Duke Ellington & Orchestra with Ella Fitzgerald, “Various Concert Recordings”
from Reel To Reel
unofficial

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02:03:30 1 July 5, 2026
wrir studios
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