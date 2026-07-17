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Program Information
if music could talk
13
 dj carlito  Contact Contributor
July 17, 2026, midnight
Lô Borges, “O Trem Azul”
from Clube da Esquina
Universal Music Ltda. - 1972

Milton Nascimento & Lô Borges, “Cravo e Canela (feat. Lô Borges)”
from Clube da Esquina
EMI Brazil - 1972

Kali Uchis, “Pensamientos Intrusivos”
from ORQUÍDEAS
Geffen Records - 2024

Susumu Yokota, “Wheel Tower”
from Over Head
PLAY

Four Tet, “Alap”
from New Energy
Text Records - 2017

Bob Holroyd, “Drumming Up a Storm”
from fakes
Couch

Aniceto Molina, “Cumbia Cienaguera”
from Cumbias De Colombia
Guitarra

Various - Joaquin Betin, “Cumbia Sampuesana”
from Cumbias Y Porros
Fuentes

Los Mirlos, “La Danza del Petroleo”
from Los Charapas De Oro
Infopesa

A Tribe Called Quest - Oh My God!
Oh My God 12" Single
JIVE


The Gifted 4, “Sounds of the mic”
from kings of rap
unknown

Runa Laila, “Don't Be Silly”
from Runa Goes Disco
EMI Pakistan - 1982

Asha Bhosle, “Jani Dilbar Jani”
from Raksha (Original Motion Picture Soundtrack)
Saregama - 1981

Bappi Lahiri & Nazia Hassan, “Takta Muni Mana”
from Sheela (Original Motion Picture Soundtrack)
T-Series - 1987

Harold Faltermeyer, “Axel F (Extended Version)”
from Patti Labelle - New Attitude
MCA

Whodini, “Five Minutes of Funk”
from Kings of Rap
Capitol

Shocking Blue, “Love Buzz”
from At Home
Red Bullet - 1969

The Jimmy Castor Bunch, “Space Age”
from E-Man Groovin' (feat. The Everything Man)
Rhino Atlantic - 1975

ROSALÍA, “PIENSO EN TU MIRÁ (Cap.3: Celos)”
from EL MAL QUERER
Columbia - 2018

Françoise Hardy, “Va pas prendre un tambour”
from Le premier bonheur
Vogue - 1962

Vivi Sumanti, “Siputih”
from eka Sapta
unknown

Adriani & Band D'Strangers, “Pemuda Nganggur”
from Kereta Sendja Band D'Strangers
unknown

Yanti Bersaudara, “Rarakitan”
from Yanti Bersaudara
La Munai Records - 1971

Sharifah Aini, “Ayam Dan Lapeh”
from Sharifah Aini
EMI

A Halim & De Fictions, “Kembali Lagi”
from Pop Yeh Yeh
Sublime Frequencies - 2014

Salim I & The Wisma, “Bersiar di Taman Hiboran”
from Pop Yeh Yeh : Psychedelic Rock from Singapore and Malaysia
Sublime Frequencies

Dennis Brown, “Runnings”
from Runnings 7"
P.A.N.C.S

Hugh Mundell, “Your Face Is Familiar”
from Mundell
Greensleeves Records - 1981

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01:58:44 1 July 15, 2026
wrir studios
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