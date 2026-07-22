Juan Proaño, Chief Executive Officer of League of United Latin American Citizens LULAC; Delcianna Winders, Director of the Animal Law and Policy Institute at Vermont Law and Graduate School; Daniel HoSang, Professor of American Studies & Political Science
Two More ICE Shooting Deaths in Texas and Maine Trigger Condemnation and Angry Protests, Environmentalists Condemn (Denounce) Trump Regime’s New rule to Decimate Endangered Species Act, Faculty, Students and Alumni Oppose Trump-Yale University Extortion Deal.