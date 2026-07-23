Version 1:
Description:
Length (hh:mm:ss): 00:32:38
Language: 1
Date Recorded: July 23, 2026
Location Recorded: In A Van
Announcer Script/Transcript:
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#
Label
Length
File Info
Downloads
1
00:29:37
320Kbps mp3
(MB) Stereo None
Version 1:
Description:
Length (hh:mm:ss): 00:32:38
Language: 1
Date Recorded: July 23, 2026
Location Recorded: In A Van
Announcer Script/Transcript:
View Script
#
Label
Length
File Info
Downloads
2
00:00:31
320Kbps mp3
(MB) None None
Version 1:
Description:
Length (hh:mm:ss): 00:32:38
Language: 1
Date Recorded: July 23, 2026
Location Recorded: In A Van
Announcer Script/Transcript:
View Script
#
Label
Length
File Info
Downloads
3
00:00:28
320Kbps mp3
(MB) Stereo None
Version 1:
Description:
Length (hh:mm:ss): 00:32:38
Language: 1
Date Recorded: July 23, 2026
Location Recorded: In A Van
Announcer Script/Transcript:
View Script
#
Label
Length
File Info
Downloads
4
00:00:29
320Kbps mp3
(MB) Stereo None
Version 1:
Description:
Length (hh:mm:ss): 00:32:38
Language: 1
Date Recorded: July 23, 2026
Location Recorded: In A Van
Announcer Script/Transcript:
View Script
#
Label
Length
File Info
Downloads
5
00:00:32
320Kbps mp3
(MB) Stereo None
Version 1:
Description:
Length (hh:mm:ss): 00:32:38
Language: 1
Date Recorded: July 23, 2026
Location Recorded: In A Van
Announcer Script/Transcript:
View Script
#
Label
Length
File Info
Downloads
6
00:00:31
320Kbps mp3
(MB) Stereo None
Version 1:
Description:
Length (hh:mm:ss): 00:32:38
Language: 1
Date Recorded: July 23, 2026
Location Recorded: In A Van
Announcer Script/Transcript:
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#
Label
Length
File Info
Downloads
7
00:00:30
320Kbps mp3
(MB) Stereo None