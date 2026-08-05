William Leogrande, Prof. of Govt, Dean Emeritus School of Public Affairs at American University Washington, D.C., J. Patrick Coolican, Editor-in-Chief of the Minnesota Reformer, Jason Stanley, Professor of Philosophy at the Munk School of Global Affairs,
Amid Trump’s Economic Blockade Cuba Economy Grinding to a Halt Triggering Humanitarian Crisis, Local Organizing is Most Effective Defense Against Trump Midterm Election Subversion, Yale University President Surrenders to Trump Regime Demands for Political and Ideological Alignment.