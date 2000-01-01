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Cortijo y Su Combo, “Mi Compay Chipuco”
from Cortijo y Su Combo
SEECO
Cortijo y Su Combo, “Pa Lo Que Tu Le Das”
from Cortijo y Su Combo
SEECO
Cortijo Y Su Combo, “Maquina Landera”
from Cortijo y Su Combo
SEECO
Orquesta Aragón, “Guajira Con Tumbao”
from Orquesta Aragón: 20 Exitos
Modiner - 1994
International Orchestra Safari Sound, “Homa Imenizidia”
from Tanzania Dance Bands Vol 2
MONSUN
Yamoah's Band, “Biakoye”
from Back to 60s Yamoah's Special volume 1
Independent
Yamoah's Band, “Comfort”
from Back to 60s Yamoah's Special volume 1
independent release
Ivete Sangalo, “Canibal”
from Axé Bahia 2000
compilation
Banda Beijo, “Fofoca”
from Axé Bahia 2000
compilation
Joe Bataan, “Chico and the Man (Main Theme) [2013 - Remaster]”
from Afrofilipino
Salsoul Records - 1974
Manu Dibango, “Bayam Sell'am”
from Afrovision
Africa Seven - 1976
Ginger Baker, “Satou”
from Horses and Trees
Celluloid
Edmundo Ros and His Orchestra, “Where Do I Go?”
from Hair Goes Latin
Decca Music Group Ltd. - 1969
Daniel Santos, “Perdón Con Todo el Corazón”
from El Borracho No Vale
TTH Records - 1981
Gabor Szabo, “Witchcraft”
from Spellbinder
Verve Reissues - 1966
Richard "Groove" Holmes, “Tennessee Waltz”
from Super Soul
Brownbeats Records - 1967
Sly & The Family Stone, “Everybody Is a Star (Single Version)”
from Greatest Hits
Epic/Legacy - 1970
Tyrone Thomas and the Whole Darn Family, “Fly Away Love Bird”
from The Whole Darn Family Has Arrived
Soul International
Dynamo
Soda Stereo, “En Remolinos”
from Dynamo
Columbia - 1993
Soda Stereo, “Primavera 0”
from Dynamo
Columbia - 1993
Swervedriver, “Sandblasted”
from Raise
A&M - 1991
Hüsker Dü, “Friend, You've Got to Fall”
from Warehouse: Songs and Stories
Rhino/Warner Records - 1987
Soundgarden, “Head Down (Live At Mercer Arena, Seattle - 12/18/1996)”
from Live On I-5
Geffen - 2011
Voivod & Orchestre symphonique de Québec, “Into My Hypercube (Symphonique Live)”
from Symphonique (Live)
Century Media - 2026