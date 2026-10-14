Ari Paul, NYC-based journalist, lecturer at Columbia Univ’s School of Intl & Public Affairs Wanda Bertram, Communications Strategist with the Prison Policy Initiative; Heather Digby Parton, a contributing writer to Salon.com.
Trump-Allied Oligarchs Cleared to Take Over Entertainment and TV News Behemoth; New Data Finds Cities Collaborating with ICE Offers No Shield Against Violent Street Raids, Arrests; Rehabilitating Richard ‘Tricky Dick’ Nixon: GOP’s Scheme to Normalize Trump’s Lawlessness and Corruption.