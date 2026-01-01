This week hear records made by Esther Phillips, Roy Acuff, Muddy Waters and Gregory Isaacs early in their careers. There's also a couple of obscure country singers, one so obscure nobody is sure when his record was made. You especially don't want to miss a beautiful bluegrass harmony record by Reno & Smiley, great blues from Matt Anderson and so much more.
Artist - Titl e - Year Sister Rosetta Tharpe - Jonah - 1946 Roosevelt Sykes - Walkin' This Boogie - 1952 Otis Pierce - Blue Eyed Darling - 1958 Gregory Isaacs - Don't Let Me Suffer - 1969 Ray Charles - Here We Go Again - 1967 Arthur Smith and Don Reno - After You've Gone - 1979 Roy Acuff - Shout Oh Lulu - 1939 Lovin' Sam Theard - State Street Blues - 1929 Professor Longhair - Bye Bye Baby - 1940 Muddy Waters - You're Gonna' Miss Me - 1949 Johnny Horton - Wise To The Ways Of A Woman - 1958 Paul Boyers Band (feat. Pattie Parish) - Mambo Mambo Baby - 1956 Reno & Smiley - Don't Let Your Sweet Love Die - 1961 Matt Andersen - Better Man Blues - 2008 Greenwood County Singers - Anne - 1964 Wallace Waters - There's No Room For Two - Little Esther - Looking For A Man - 1961 Chuck Berry - Ain't That Just Like A Woman? - 1965 Muggsy Spanier - Rosetta - 1947