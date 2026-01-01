The older archives (>10 years old) have been substantially recovered -- more than 23,800 files' worth -- and are now reachable through the search engine and via file download. Email here if you have any questions.
Program Information
Backbeat
Music
Lorne VanSinclair
Feb. 8, 2026, midnight
This week hear records made by Esther Phillips, Roy Acuff, Muddy Waters and Gregory Isaacs early in their careers. There's also a couple of obscure country singers, one so obscure nobody is sure when his record was made. You especially don't want to miss a beautiful bluegrass harmony record by Reno & Smiley, great blues from Matt Anderson and so much more.
Artist - Titl e - Year
Sister Rosetta Tharpe - Jonah - 1946
Roosevelt Sykes - Walkin' This Boogie - 1952
Otis Pierce - Blue Eyed Darling - 1958
Gregory Isaacs - Don't Let Me Suffer - 1969
Ray Charles - Here We Go Again - 1967
Arthur Smith and Don Reno - After You've Gone - 1979
Roy Acuff - Shout Oh Lulu - 1939
Lovin' Sam Theard - State Street Blues - 1929
Professor Longhair - Bye Bye Baby - 1940
Muddy Waters - You're Gonna' Miss Me - 1949
Johnny Horton - Wise To The Ways Of A Woman - 1958
Paul Boyers Band (feat. Pattie Parish) - Mambo Mambo Baby - 1956
Reno & Smiley - Don't Let Your Sweet Love Die - 1961
Matt Andersen - Better Man Blues - 2008
Greenwood County Singers - Anne - 1964
Wallace Waters - There's No Room For Two -
Little Esther - Looking For A Man - 1961
Chuck Berry - Ain't That Just Like A Woman? - 1965
Muggsy Spanier - Rosetta - 1947

00:58:00 1 Feb. 8, 2026
Orillia, Ontario, Canada
