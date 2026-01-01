Notes: Artist - Titl e - Year

Sister Rosetta Tharpe - Jonah - 1946

Roosevelt Sykes - Walkin' This Boogie - 1952

Otis Pierce - Blue Eyed Darling - 1958

Gregory Isaacs - Don't Let Me Suffer - 1969

Ray Charles - Here We Go Again - 1967

Arthur Smith and Don Reno - After You've Gone - 1979

Roy Acuff - Shout Oh Lulu - 1939

Lovin' Sam Theard - State Street Blues - 1929

Professor Longhair - Bye Bye Baby - 1940

Muddy Waters - You're Gonna' Miss Me - 1949

Johnny Horton - Wise To The Ways Of A Woman - 1958

Paul Boyers Band (feat. Pattie Parish) - Mambo Mambo Baby - 1956

Reno & Smiley - Don't Let Your Sweet Love Die - 1961

Matt Andersen - Better Man Blues - 2008

Greenwood County Singers - Anne - 1964

Wallace Waters - There's No Room For Two -

Little Esther - Looking For A Man - 1961

Chuck Berry - Ain't That Just Like A Woman? - 1965

Muggsy Spanier - Rosetta - 1947