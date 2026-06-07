This week on we start and end with train songs that keep us chuggin' away for the whole hour. We've got Merle Travis giving us a barn burner of a boogie (which is a train song come to think of it), Kanui & Lula, who rode the Hawaiian craze in Europe and Dawn Tyler Watson who gives us blues from Montreal.
Artist - Title - Year Eddie "Cleanhead" Vinson - Lonesome Train - 1952 Merle Travis - Merle's Boogie Woogie - 1947 Dr. Clayton's Buddy (Sunnyland Slim) And His Orchestra - Broke And Hungry - 1948 Original Silver Echo - The Prodigal Son - 1944 The Checkers - Love Wasn't There - 1952 Kay Starr & The Crystalette All-Stars - St. Louis Blues - 1949 Duke Ellington - Just Squeeze Me (But Don't Tease Me) - 1946 Sister Rosetta Tharpe - God Don't Like It - 1943 Harmonica Frank - Howlin Tomcat - 1952 Kanui & Lula - Oua Oua - 1933 Leon McAuliffe - Boot Heel Drag - 1953 Doug & Rusty Kershaw - Your Crazy Crazy Heart - 1956 Jimmy Witherspoon - Cain River Blues - 1947 Dawn Tyler Watson - (I'm Feeling Kinda) Rotten - 2016 Merle Kilgore - Seein' Double, Feelin' Single - 1954 Ernie K Doe - Wanted $10,000 Reward - 1961 Patsy Cline - She's Got You - 1962 The Orchids - Newly Wed - 1955 Jerry Lee Lewis - Night Train To Memphis - 1959 Pete Johnson & His Boogie Woogie Boys - Buss Robinson Blues - 1939