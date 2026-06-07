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Program Information
Backbeat
Music
Lorne VanSinclair
 Lorne VanSinclair  Contact Contributor
June 7, 2026, midnight
This week on we start and end with train songs that keep us chuggin' away for the whole hour. We've got Merle Travis giving us a barn burner of a boogie (which is a train song come to think of it), Kanui & Lula, who rode the Hawaiian craze in Europe and Dawn Tyler Watson who gives us blues from Montreal.
Artist - Title - Year
Eddie "Cleanhead" Vinson - Lonesome Train - 1952
Merle Travis - Merle's Boogie Woogie - 1947
Dr. Clayton's Buddy (Sunnyland Slim) And His Orchestra - Broke And Hungry - 1948
Original Silver Echo - The Prodigal Son - 1944
The Checkers - Love Wasn't There - 1952
Kay Starr & The Crystalette All-Stars - St. Louis Blues - 1949
Duke Ellington - Just Squeeze Me (But Don't Tease Me) - 1946
Sister Rosetta Tharpe - God Don't Like It - 1943
Harmonica Frank - Howlin Tomcat - 1952
Kanui & Lula - Oua Oua - 1933
Leon McAuliffe - Boot Heel Drag - 1953
Doug & Rusty Kershaw - Your Crazy Crazy Heart - 1956
Jimmy Witherspoon - Cain River Blues - 1947
Dawn Tyler Watson - (I'm Feeling Kinda) Rotten - 2016
Merle Kilgore - Seein' Double, Feelin' Single - 1954
Ernie K Doe - Wanted $10,000 Reward - 1961
Patsy Cline - She's Got You - 1962
The Orchids - Newly Wed - 1955
Jerry Lee Lewis - Night Train To Memphis - 1959
Pete Johnson & His Boogie Woogie Boys - Buss Robinson Blues - 1939

Full show, no breaks Download Program Podcast
00:58:00 1 June 7, 2026
Orillia, Ontario, Canada
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